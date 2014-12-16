الحمد لله أنني أحاول بقدر الإمكان أن أكون من عباده الصالحين، وأركز أكثر ما أركز على دعائم الإيمان الخمس، وهذا كله من فضل ربي.

وأسعد أشهر السنة التي تمر علي في حياتي هو شهر رمضان؛ وذلك لما ألمسه من تغير صحي على بدني ونفسيتي وعقليتي كذلك، بل إنني في ذلك الشهر الفضيل أكون أكثر نشاطا وحبورا بسبب قلة الأكل.

لهذا وبعد أن شعرت بهذه الفائدة العظيمة آليت على نفسي أن أقلل من الأكل طوال بقية أشهر السنة بقدر ما أستطيع، إلى درجة أنه قلما توقد نار في منزلي خلال الأسبوع، وقلما ألبي دعوات العزائم.

ومن أجل ذلك أمتنع عن الأكل في كل شهر عشرة أيام تقريبا، وخلالها لا أتناول في فطوري سوى (كورن فلكس)، وعلى الغداء طبقا من السلطة، وفي العشاء بعض الفاكهة، وكان الله يحب المحسنين.

الهنود قديما انتبهوا لهذا الفضل، وقبلهم فرضه الله تعالى على الرسل أجمعين، وصدق العرب عندما قالوا: إن المعدة هي بيت الداء.

غير أن بعض الناس بالغوا في الامتناع عن الأكل مثل رجل متين من اسكوتلندا عندما حرم نفسه من الأكل الصلب طوال (٣٨٢) يوما، وعاش على الشاي والقهوة والماء، ونزل وزنه من (٢١٥) كيلو إلى (٨٧) كيلو.

وعلى ذكر الأكل فقبل سنوات ليست بالقليلة أخذني معه أحد الأشخاص لحضور وليمة أقامها أحد تجار العقار على شرف أمين أو رئيس البلدية في مزرعة له خارج مدينة جدة، فذهبت معه مثل (الأطرش بالزفة).

وما أن قال لنا المضيف وهو مشمر عن أكمامه: (تفضلوا) حياكم الله، فتوجهنا جميعا إلى حيث أمر.

جلس الأمين على رأس (السماط) الممدود على الأرض، وتفاجأت أنه كان في وسط المائدة صينية كبيرة عليها (بدنة) ــ أي بعير كبير ــ يحف به أربعة من الخرفان ويحف بها عشرات الدجاجات، وحولها جميعا الكثير من البيض المسلوق.

وبما أن الأمين (ديلكاه) ويخاف على نفسه من (الكولسترول) فما كان منه إلا أن يتناول فقط تفاحة ويقطعها بالسكين، فما راعني إلا تاجر العقار وهو يدخل على السفرة بيده سكين طويلة، وكاد عند اقتحامه لها يهرس يدي بقدمه الغليظة، وأخذ يقطع من (فقار) البعير ــ أي سنامه الممتلئ بالشحم ــ ويرمي به في طبق الأمين الذي أخذ يصيح به قائلا: لا لا لا دخيلك أرجوك أنا عامل رجيم، ولكن التاجر أخذ يحلف عليه بالطلاق أكثر من ثلاث مرات أن يأكل.

غير أن الأمين ورأسه وألف سيف لم يمسها حتى بيده، ناهيك عن أن يأكلها.

فقلت لمن كان بجانبي: لقد راحت على التاجر، فقال لي لا تخاف لديه أربع زوجات، والطلاق في هذه الحالة لا يقع إلا على واحدة.

ولا شك أن تلك الوليمة في تلك الليلة غير المباركة، كانت مصيبة على واحدة منهن، الله يجبر بخاطرها.



نقلاً عن صحيفة "عكاظ"