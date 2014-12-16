نقاط جوهرية مفقودة

إن معدل الثقافة الاقتصادية في مجتمعنا متواضعة جدا وغامضة جداً والمعلومة عن النفط تكاد تكون معدومة، ألا يجدر بنا ضخ المعلومة عبر نشاط مدرسي يعنى بالاقتصاد ودور الدول المنتجة للنفط وقدرتها على إدارة السوق العالمي، وقناة إعلامية تخبر المواطن البسيط أخبار هذه الدول المنتجة وخطط الاستثمار والعوائد المالية الكبيرة التي تشمل التنمية، بدلاً من الأخبار المتضاربة من وكالات الأنباء.

ومع ذلك يبحث المثقف عن أخبار النفط والمتغيرات في السوق الدولي من خلال وسائل الإعلام المختلفة التي تظهر للمجتمعات الأخرى ما تريد وتخفي ما تراه مناسباً لها وفق سياسة خاصة، و أن ثمة قوى ناشطة في هذا العالم تربح من خسائر الآخرين، والجدير بالذكر أن انخفاض سعر النفط أدى إلى خسارة كبيرة في الأسواق المالية الأمريكية الجمعة الماضية وهذه تعتبر من الأسوأ خلال هذه السنة. وما أدى أيضاً إلى انخفاض في سوق الأسهم ككل والمخاوف من اضطرابات سياسية في بعض الدول وتباطؤ النمو في أوروبا.

إن الفكر الغربي لم ير شيئاً من حاضرنا سوى النفط، ورغم هذه الرؤية لازالت إمكاناتنا محجوبة ولغتنا مشوشة، ولا يعلم المجتمع أكثر من أخبار مختصرة جداً لا تفسر هذه المتغيرات المذهلة ووزير النفط لم ينشر معلومة واضحة للشعب وتجاهل تساؤلات عديدة بشأن هبوط أسعار النفط والإمدادات الفائضة ليظل المشهد غامضاً.

وموقف المواطن من صعود وانخفاض النفط موقف المشاهد فقط يبحث في الصحف وقنوات الأخبار عن معلومة مطمئنة تعيده إلى حالة الركود التي جُبل عليها بمحض إرادته ويكمل مسيرة التعايش مع سوق محتكر.

إن التحول يتطلب أنماطا مختلفة من الإدراك وممارسة اجتماعية متجددة للقادم الذي اختلف في مجمله اليوم بعيداً عن التعاطي القديم الغامض.

إن العالم أمام شاشة عرض كبيرة تنقل جميع الأحداث حية على الهواء مباشرة، بينما تشير اهتمامات المواطن بالدرجة الأولى إلى تجاهل ما يُنقل أو يتابع بشغف من خطط تقلص اعداد الفقراء إلى نسبة أقل، والاهتمام بملف الإسكان والتأمين الطبي وتسليط الأضواء على الواقع المعقد ونشر المعلومة كما يجب لأن كلفة المغالطة تؤدي الى شائعات تثير القلق في ذهن المواطن البسيط.

لقد تحول الصراع إلى أنابيب النفط وحروب بلا جيوش ومصير تكتبه الدول الكبرى المصدرة، فالكل هنا يبحث عن نيل حقوقه المشروعة، ووفق رؤية شخصية أجد أن مسار المعضلات بدأ بخفض أسعار النفط الذي لا يصب في مصلحة أمريكا كذلك هي الحال مع بوتين عندما قرر الإطاحة بالدولار وعمد إلى تخزين كميات كبيرة من الذهب وتعثر مشروع إيران النووي، وإن استعمال سلاح النفط انعكس سلباً على شركات الطاقة الأمريكية، لقد أصبح العالم برمته رأسماليا، وأننا أمام ولادة عالم اقتصادي جديد يبدأ من الشرق.

نقلاً عن صحيفة "الرياض"