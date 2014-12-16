ينبع.. البحث عن مفقود في البحر

تواصل الدوريات البحرية والبرية وفرق من البحث والإنقاذ والغواصين التابعة لقيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة, إضافة إلى بعض المتطوعين, جهودها في البحث لليوم الخامس على التوالي عن أحد المفقودين في موقع شعب تستس، الذي يبعد عن أقرب نقطة من الساحل بحوالي 22 ميلاً بحرياً .

وأفاد بيان لحرس الحدود بالمنطقة اليوم أنه على الرغم مما يحيط بالشعب من أعماق سحيقة تصل إلى نحو 400 متر, إلى جانب التيارات المائية الشديدة واستمرار الأحوال الجوية السيئة وسرعة الرياح وارتفاع الموج, إلا أن جهود البحث متواصلة باستخدام كاميرات التصوير تحت الماء, فضلاً عن التنسيق الدائم مع مركز عمليات البحث والإنقاذ لمحور البحر الأحمر وخليج العقبة ومع القيادة العامة لطيران الأمن, مؤكداً أن هناك اهتماماً ومتابعة للحادث من الجهات المختصة, من أجل أن يتحقق الهدف وهو العثور على المفقود.