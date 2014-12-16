القتل تعزيراً لمهرب مخدرات بمكة المكرمة

تم القبض على الجاني عبدالرحمن بن بخيت اللقماني - سعودي الجنسية - عند قيامه بتلقي كمية كبيرة من حبوب الأمفيتامين، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعاً والحكم بقتله تعزيراً، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.

وقد تم تنفيذ حكم القتل في الجاني عبدالرحمن بن بخيت اللقماني اليوم الثلاثاء الموافق 24/2/1436هـ في منطقة مكة المكرمة. وزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك تؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.