35 ألف مقيم غير قانوني في مكة

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة المقدم دكتور عاطي بن عطية القرشي أن الجهات الأمنية بشرطة منطقة مكة المكرمة تمكنت خلال شهر محرم هذا العام من ضبط أكثر من 35744 مخالفا، وذلك من خلال الجهود التي تقوم بها القوات الأمنية الميدانية لضبط مخالفي نظام الإقامة والعمل، مشيرا بأنه تم إحالة جميع المخالفين للجهات المختصة ﻹكمال الإجراءات اللازمة.

وأكد المقدم القرشي أن الحملات الميدانية مازالت مستمرة بمتابعة وإشراف مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عبدالعزيز الصولي، وذلك لضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل، داعياً جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الجهات الأمنية وعدم التستر على المخالفين، منوها بتطبيق العقوبات الصارمة بحق المخالفين والمشغلين أو المتسترين عليهم.

