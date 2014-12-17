التربية والتعليم: 3 ملايين وسيارة BMW جوائز "التميز"

منحت جائزة وزارة التربية والتعليم في دورتها الخامسة 24 تربويا وتربوية مبالغ نقدية تراوحت بين 120 و30 ألف ريال، وجوائز قيمة تمثلت في سيارات فارهة (BMW) لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى في فئات الجائزة.

وكيل وزارة التربية والتعليم المشرف العام على الجائزة، الدكتور عبدالرحمن البراك، أوضح أن الجوائز المقدمة من الوزارة للفائزين الـ121 فائزاً وفائزة قاربت ثلاثة ملايين ريال، إضافة إلى 24 سيارة فارهة مقدمة من مجموعة محمد يوسف ناغي للسيارات، مضيفاً أن "الجائزة تأتي لإبراز دور المعلم والمعلمة وأهميتهما ومكانتهما في المجتمع، وترمي إلى إذكاء روح التنافس الشريف بين التربويين والتربويات لتقديم أفضل ما لديهم من ممارسات، وإلى تطوير الممارسات التربوية والارتقاء بمستوى الأداء".

وأكد البراك أن جائزة "التميز" تهدف إلى تشجيع التميز في التعليم العام، وتقدير المعلم والمدير، والمدرسة المتميزة، كما تسعى إلى نشر ثقافة التميز، والإبداع، والجودة، والالتزام، والإتقان.

وبينت الأمانة العامة للجائزة في بيان لها نتائج الفائزين في فئاتها الأربع، إذ حقق المركز الأول في فئة الإدارة والمدرسة (بنين)، عودة بن عوض الله اليوبي من مدرسة ابن خلدون بمحافظة ينبع، وحصل على مبلغ 120 ألف ريال وسيارة، وحقق المركز الثاني عبدالله بن محمد الشايب من مدارس الجيل الأهلية بالرياض، وحصل على مبلغ 100 ألف ريال وسيارة، كما حقق المركز الثالث عبدالملك بن سليمان المحيميد من مدارس المحافظة الأهلية في محافظة حفر الباطن، وحصل على مبلغ 80 ألف ريال وسيارة.