العتيبي قائداً لقوات الأمن الخاصة والفريق العماني مستشاراً

أصدر وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز قراراً بتعيين اللواء الركن مفلح بن سليم العتيبي قائداً لقوات الأمن الخاصة، والفريق محمد بن حمد العماني مستشاراً في وزارة الداخلية.

وكان اللواء العتيبي تقلد عدداً من المناصب في قوات الأمن الخاصة، كما شغل اللواء العتيبي منصب قائد وحدة إبطال وإزالة المتفجرات، وقائد كتيبة الإسناد في قوات الأمن الخاصة، ومدير عام الإدارة العامة لشؤون العمليات، وكذلك توليه عدداً من المهام الأمنية كقيادة التمارين المشتركة لوحدات قوات الأمن الخاصة، إضافة إلى عمله كمستشار لقائد القوات لشؤون التدريب.

كما نال اللواء العتيبي العديد من الأنواط والميداليات وشهادات القدير، أبرزها نوط الابتكار، وميدالية التقدير العسكري.