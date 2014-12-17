بأمر خالد الفيصل.. إنشاء 4 مدارس للموهوبين

كشف الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم عن نية الوزارة البدء في إنشاء أربع مدارس متخصصة للموهوبين في مدن الرياض وجدة والمدينة المنورة والدمام نهاية العام الدراسي الحالي،على أن يستمر التوسع في تنفيذ مثل هذه المدارس لتشمل مدن المملكة كافة خلال الأعوام المقبلة، ليستفيد منها الموهوبون في المملكة.

جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع السابع لأعضاء اللجنة التنفيذية لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" اليوم "مشروع "موهبة" متقدم فكرياً وعلمياً وعملياً، ونرجو أن نتعامل معه على أنه إبداعي وغير عادي، خصوصاً أننا نعيش عصر الإبداعات والابتكارات".

وذكر الأمير خالد الفيصيل أن الدول المتقدمة تفوقت لأنها تقدمت على الواقع وفكرت بالعيش في المستقبل، وتصنع مستقبلها، لافتاً النظر إلى أن صناعة المستقبل مهمة المبدعين.

وتابع "نحن محظوظون بأننا نعيش عصر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود الذي يتميز بالإبداع والموهبة"، مشدداً على أن المملكة لديها الإمكانات والعقول والقيادة التي تمكنها من الانتقال المعرفي، والتقدم والتطور العلمي.

وأضاف وزير التربية والتعليم : "يجب علينا التخطيط للمستقبل والتواصل مع من لهم علاقة بمشروع موهبة، لصناعة المستقبل، ويجب أن تكون أعمالنا أنموذجًا للموهبة"، مبيّنًا أن الموهوبين سيخدمون هذه البلاد.

