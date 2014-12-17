حين كانت أسعار النفط في السماء وعائداته ما شاء الله تبارك الله كان مجلس الشورى يعرقل كل توصية من شأنها أن ترفع الرواتب، والآن بعد أن هبطت أسعار البترول وبدأت الأحاديث تدور حول خطط تخفيض الإنفاق الحكومي يوافق مجلس الشورى على توصية بتعديل سلم الرواتب !.. عموما شكر الله سعيكم وإن كنا نظن أن التوصية لن تتحول إلى واقع قبل عودة أسعار النفط إلى أحوالها السابقة.. أي بعد أن يتقاعد نصف من ينتظرون مثل هذه التوصية !.

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بسبب ضيق الوقت المتبقي أمام انطلاق كأس آسيا، ورفض مدربي العالم تدريب منتخبنا الأخضر الذي اشتهر بطرد المدربين بمناسبة أو دون مناسبة اضطر الاتحاد السعودي للتعاقد مع كوزمين بنظام الإعارة من أهلي دبي، كوزمين كان آخر واحد يمكن أن يتعاقد معه الاتحاد السعودي لأنه أبعد عن تدريب الهلال بقرار تأديبي شهير ولكن كما يقول المثل الشعبي: (قال: وش حادك يا المسمار ؟..قال: المطرقة)، فالاتحاد السعودي لم يعد يملك أي خيارات والوقت يطارده.. نأمل أن يكون سوء التوقيت في كل شيء محفزا للأخضر ومدربه كوزمين كي يحققوا ما عجز الأخضر عن تحقيقه منذ سنوات بعيدة ؟.

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أسوأ توقيت لبرنامج تلفزيوني محلي هو أن يكون متزامنا مع مباراة النصر والهلال الماضية، ولكن الظهور اللافت للشيخ الدكتور أحمد الغامدي في برنامج الزميلة بدرية البشر كسر هذه القاعدة، حيث سرعان ما تحول هذا الحوار التلفزيوني القصير والجريء إلى محور الاهتمام المحلي، كان الغامدي كعادته قويا ومتماسكا في الدفاع عن وجهة نظره ولكن بعض خصومه كانوا كعادتهم أيضا بعد الحوار، حيث لم يجدوا ردا أسهل من الإساءة ولا مهربا أفضل من البذاءة.. والوقت يمر.. والمباراة لا تنتهي.

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أسوأ توقيت يمكن أن أتقدم فيه بإجازة هو هذا الوقت.. لم أعرف كيف أبدأ الأمر مع زميلنا وأستاذنا رئيس التحرير، لذلك أوكلت الأمر إلى الوسطاء الذين سبق أن ورطتهم بمشاكلي أكثر من مرة، على أية حال أشعر بأنني سأشتاق إليكم أحبتي القراء حتى قبل أن أبدأ إجازتي التي سوف يغيب فيها هذا العمود اضطراريا بسبب ارتباطات عملية متداخلة... نلقاكم على خير والله يحفظكم.

نقلاً عن صحيفة "عكاظ"