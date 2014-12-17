وهمٌ اسمه : الحياد !

الحياد كلمة لا معنى لها ، لو أن لها معنى لانحازت إليه ! ، كلمة ضد نفسها ، حضورها يستلزم غيابها ، أوْجِدْ معنى للحياد ؟ ، حسناً : أن لا تميل ، إن صح ذلك فقد انحاز الحياد للاستقامة ! ، أوْجِدْ معنى آخر ، ينحاز مصطلح الحياد لما وجدتَ مقدَّمَاً و مؤخَّرا ! ، الكلمة منطوقة و مكتوبة ضد الحياد بطبيعتها ، لأنها ضد فنائها ، وُجدت لتكون ضد فناء ذاتها أولاً ، يصح أن يكون للحياد معنى قبل اللغة أو في غيابها ، قبل الإشارة أو في غيابها ، قبل العقل و الفكرة و المخيلة و الإحساس أو في غياب كل منهم ، الحياد ليس عدلاً ، و لا هو بالجميل ، الحياد ليس ..! ، و بما أنه " ليس " فقد انحاز و لم يعد محايداً ! ، العدل انحياز لقضاء و تشريع و ضمير و عقل ، و الجمال انحياز لمخيلة و هندسة ضد ما لم يُبتكَر و ما لم يُوجَد و ضد العبث و الرداءة و اللا تناغم ، أن تحب فأنت لست محايداً ، و كذلك أنت حين تكره ، و حين تحترم و حين تحتقر ، و كذلك أنت حين لا تحب و لا تكره ، و حين لا تحترم و لا تزدري ، لكي تُوجِد للحياد معنى عليك أن تفنى ، أن لا تكون شيئاً ، و أنت حين تفنى لا يعود بمقدورك إحضار شيء فلا يحضر الحياد أيضاً ، لأنه حين يحضر لا يجد غير ذاته ، قل لي بربّكَ حين لا يجد غير ذاته يصير حياداً تجاه ماذا أو لأجل من ؟! ، لو أن الحياد محايدٌ حقاً لما وُجِدَ أصلاً ! ، وُجدت كلمة الحياد لتقول أنها ضد شيء ما أو أكثر ، لتستقطب منحازين لها ، وُجدَتْ لهدم حالها ، لأنه ما دام لها حال ، عزّ عليها و لها أن تفي له أو به ! ، الكلمة نفسها ليست محايدة ، فما بالك بالجملة و العبارة ؟! ، الكلمات حتى و هي في القاموس و قبل دخولها الجملة لها معنى ، يضع مُنجِز القاموس بعد أن يخطّها نقطتين " : " و يُحضر معنى أو أكثر ، هي منحازة إذاً لما بعد النقطتين ! ، حتى تكون محايدة يجب أن تكون غير قابلة للشرح ، و هي حين تكون " غير قابلة " تفقد حيادها ! ، فلنصحح : حتى تكون غير محايدة يجب أن تكون غير قابلة للطرح و ليس للشرح ، أن ترفض وجودها قبل وجودها و ليس معه ! ، الحياد أمر يمكن للعاقل وصف غير العاقل به ، في هذه الحالة يكون الواصف غير محايد و الموصوف غير عاقل ! ، و لأنني أحب كرة القدم آخذ منها و أعطي : الحَكَمُ ليس محايداً ، هو منحاز إلى قانون اللعبة ، قانون اللعبة ليس محايداً فقد انحاز للعدل ، العدل ليس محايداً لأنه ينصر طرفاً على طرف ، المحايد غير عاقل بالضرورة ، الجلد المنفوخ بالهواء : شباك المرميين ، خطوط الملعب ، و الخشب ، و بقليل من شاعرية أشك حتى في حياد هذه الموجودات ، لكن ذلك أمر يصعب عليّ شرحه ، أحسه فقط ! ، ما المطلوب إذاً ؟ ، أقول لك دونما حياد : أن تكون موضوعياً ، منطقياً ، مُقنعاً ، مُنصِفاً ، جميلاً ، و خلّاقاً إن قدرتَ !