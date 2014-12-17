سيارة هيئة تعترض حافلة طالبات.. ورئيسها يحقق

تداول النشطاء مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لفتيات في محافظة الطائف وهن ينزلن من حافلة خاصة لنقل الطالبات، بعدما اعترضت طريق الحافلة دورية تابعة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وارتجل منها أحدهم إلى سائق الحافلة، الذي ترك الطالبات في وسط الشارع، وذهب برفقة دورية الهيئة.

تفاصيل القضية لا تزال مجهولة حتى الآن، ولكن رئيس هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبداللطيف آل الشيخ وجه كلاً من رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمكة المكرمة، ورئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الطائف، من أجل التحقيق في القضية ومعرفة تفاصيلها كاملة، وهذا ما صرح به المتحدث الرسمي للهيئة تركي الشليل، عبر حسابه الرسمي على تويتر .