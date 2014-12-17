وفدان مجري وفرنسي يطلعان على ضوابط تصدير اللحوم

زار السفير المجري لدى المملكة، فرنك سيلاك، الهيئة العامة للغذاء والدواء، والتقى معالي الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور محمد بن عبدالرحمن المشعل.

وبحث الجانبان، بحضور نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الغذاء، الدكتور صلاح الميمان، ومدير إدارة التعاون الدولي، عبدالرحمن الغريري، والملحق التجاري في السفارة المجرية، إشتفان كريجاك، سبل تعزيز التعاون بين البلدين.

وأطلع الدكتور المشعل الوفد على آلية تسجيل اللحوم المجمدة، وحرص "الهيئة" على أن تكون مذبوحة وفقاً للشريعة الإسلامية.

كما زار المستشار الاقتصادي بالسفارة الفرنسية في السعودية، فيليب غاسمان، والمستشار الزراعي ويلفريد فوس، الهيئة العامة للغذاء والدواء، والتقيا الرئيس التنفيذي الدكتور محمد بن عبدالرحمن المشعل. وناقش الجانبان تعزيز التعاون بين البلدين، وضوابط استيراد اللحوم.

وتفرض الهيئة العامة للغذاء والدواء على البلدان المصدرة للحوم الالتزام بالتشريعات والمواصفات السعودية التي تضمن سلامة الغذاء، وأن تكون مذبوحة وفقاً للشريعة الإسلامية.

وأبدى الوفد الفرنسي حرصه على تلبية متطلبات السوق السعودي وتحقيق اشتراطات الهيئة، والاستعداد للتعاون في مجال التدريب.