92 % نسبة انضباط رحلات "السعودية"

حققت الخطوط السعودية خلال شهر نوفمبر من العام الحالي 2014م نسبة 92.37% في الانضباط العام لمواعيد الرحلات كما تم نقل (2,093,775) راكباً على القطاعين الداخلي والدولي، فيما بلغ إجمالي عدد الرحلات (15) ألف رحلة بمعدل يومي للرحلات بلغ (500) رحلة .

فقد تم في شهر نوفمبر نقل(1,308,719) راكباً على رحلات القطاع الداخلي، وذلك على متن (9,916) رحلة داخلية مجدولة، في حين تم تحقيق نسبة (92,14%) في معدل انضباط مواعيد الرحلات، وتوضح هذه المعدلات وصول حصة القطاع الداخلي إلى (68,29%) من إجمالي أعداد الرحلات المجدولة و(62,51%) من إجمالي أعداد الركاب.

وبشأن القطاع الدولي، عززت "السعودية" موقعها التنافسي على هذا القطاع، حيث تم نقل (785,056) راكباً وذلك على متن (4,605) رحلات دولية مجدولة، بينما بلغ المعدل العام لانضباط مواعيد الرحلات الدولية خلال نوفمبر 2014م (86,75%) .

صرح بذلك مساعد مدير عام الخطوط السعودية التنفيذي للعلاقات العامة الأستاذ عبدالله بن مشبب الأجهر، موضحاً أنه في ظل النجاحات المتوالية لخطة "السعودية" التشغيلية خلال مواسم الذروة وعلى مدار العام، تشير التوقعات إلى أن يتجاوز معدل حركة نقل الركاب بنهاية هذا العام 2014م حاجز الـ (28) مليون راكباً.

وأكد الأجهر على حرص الخطوط السعودية على مواكبة ما تشهده صناعة النقل الجوي من قفزات تستلزم التحديث المستمر للبنية التقنية والتي تضمنت مواصلة التطوير الجذري لموقع "السعودية" على شبكة الإنترنت والتي وفرت على المسافرين الكرام الوقت والجهد ومكّنتهم من إنهاء إجراءات السفر في زمنٍ قياسي، بالإضافة إلى أجهزة الخدمة الذاتية المنتشرة بالمطارات ومكاتب المبيعات والمواقع الحيوية على مدار الساعة والخدمات المقدمة من مركز الحجز الموحَّد، علاوةً على كافة الجهود المبذولة من كوادر المؤسسة البشرية المؤهلة والمتخصصة في كافة القطاعات على وجه العموم والقطاعات ذات العلاقة بالجانب التشغيلي على وجه الخصوص وفي مقدمتها العمليات الجوية والأرضية وخدمات الركاب والصيانة.