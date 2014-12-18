أمانة الرياض تضبط كميات من الروبيان والأسماك الفاسدة

ضبطت الفرق الرقابية الميدانية بأمانة منطقة الرياض، مساء أمس الأربعاء، كميات كبيرة من الروبيان والأسماك الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي في عدد من المطاعم، حيث تم إتلافها على الفور في الأماكن المخصصة لها.

كما أغلقت الفرق الصحية منشأة صحية واحدة، وسجلت عدد من المخالفات بحق أكثر من 23 منشأة صحية مخالفة للأنظمة البلدية، حيث تم تطبيق النظام بحقهم ومخالفتهم، فيما داهمت الفرق الرقابية الأخرى منزلين شعبيين يستخدمان لتخزين الخضار والفواكه، وتفتقران لأدنى مقومات الاشتراطات الصحية.

كما صادرت أكثر من 12 مبسطاً عشوائياً لبيع الكماليات والبضائع الأخرى، و4400 كرتون خضار وفواكه سلمت جميعها للجمعيات الخيرية. جاء ذلك في سياق الحملة الصحية الشاملة التي قامت بها الفرق الصحية والعامة بالأمانة في نطاق بلديتي البطحاء والملز لملاحقة المخالفين.