أمانة المدينة توضح سبب "إضراب" عمالتها

أوضحت أمانة منطقة المدينة المنورة أن امتناع 2600 عامل من عمال النظافة في المدينة المنورة, النزول لمواقع العمل يوم الاثنين الماضي , حسب الخطة اليومية المتبعة, يعود إلى تخوفهم من ضياع حقوقهم خلال فترة انتقال العقد من الشركة الحالية إلى الشركة الجديدة, ووجود ملاحظات أخرى ومطالبات للعمال ينبغي مراعاتها في العقد الجديد, بالإضافة إلى تذمرهم من تأخر صرف مستحقاتهم الشهرية عن الشهر الماضي.

وقالت في بيان أصدرته اليوم إن المسؤولين في الجهة المختصة بالأمانة باشرت التحقيق في هذه المشكلة والسعي لمحاولة إنهاءها كي لا تأثر سلباً على مستوى النظافة في الشوارع والأحياء، حيث بدأت الأمانة في تطبيق خطة الطوارئ التشغيلية المعدة في مثل هذه الحالات التي تهدف إلى تغطية احتياج النظافة في المواقع الحرجة في أحياء المدينة, فيما توصلت اللجنة إلى العمالة الممتنعة في معسكر النظافة وتم إلزام المقاول بصرف رواتبهم المتأخرة.

وأكدت أمانة منطقة المدينة المنورة أنها تبذل أقصى الجهود للتعامل مع مثل تلك المشكلة ومنع تكرارها ، مشيرة إلى أنها تسعى في صياغتها للعقد الجديد مراعاة النمو العمراني والتعداد السكاني المتزايد خلال فترة العقد, حيث تم في هذا السياق تركيز مهام العقد الجديد على خدمات النظافة والتخلص الآمن من النفايات وتجديد المعدات العاملة واستخدام معدات حديثة وتقنيات متطورة.