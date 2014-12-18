اللغة العربية ومفهوم الوطنية

يفصل البعض بين اللغة والوطن وكأن اللغة بمعزل عن الوطنية، ويرون أن الوطنية وعاء اللغة ونتاجها بينما الأمر أنهما وجهان لعملة واحدة ومعنى واحد متداخل ينمو بعضه من بعض. اللغة هي الوعاء والمنتج والأداة المعرفية والفكرية التي يمكن للوطن أن يمرر من خلالها هويته في الإبداع والإنجاز وبالتالي يبني له حضارته الخاصة.

إن الانتماء للوطن مقرون باللغة، لأن اللغة هي الوطن الروحي الذي نحمله معنا أينما يممّنا جهتنا، فالإنسان في لغته يحمل رسالة وحضارة وأدوات وطنه الثقافية والفكرية وهو بهذا يقترن ولائيا بوطنه كما قال فوسلر : (( إن اللغة القومية وطن روحي يؤوي من حُرِمَ وطنَه على الأرض )) .

وبما أن مناهجناالدراسية الحديثة تسعى إلى ترسيخ مفهوم الوطنية في نفوس أبنائها، فاللغة هي الطريق الأول والآخر لزرع بذرة هذا المفهوم، وهي الحصن الذي تستطيع به الدولة أن تحفظ به قيم الولاء والانتماء، وبها أيضا تستطيع مواجهة التيارات الدخيلة التي يمكن لها أن تنزع مفهوم الوطنية بدلا من العزلة والانغلاق مع الذات.

وقد سرّني مؤخرا السياسة التي تقدمها وزارة التربية والتعليم في غرس قيمة اللغة العربية عبر مناهجها اللسانية والعلمية، والنهضة في استخدام اللغة العربية كلغة رسمية في التحدث بدلا من العامية المنتشرة بين أبنائنا نطقا وكتابة، وهذه اللفتة الطيبة تنم على أن الدولة قد تنبأت إلى الخطر الذي قد سيحدث للوطن حالما ينسى أبناؤه لغتهم إلى لغة أخرى لاتمثل ثقافتهم ولافكرهم ولادينهم ولا وطنيتهم، وهي بهذا تحمي معنى الوطنية بنفوسهم في حال أن كتب لهم القدر بالعمل خارج الوطن، وقد تنبه إلى هذه الاشكالية في العلاقة بين اللغة والوطنية المفكر الدكتور حامد عمّار حين قال في أطروحة عن العلاقة بين البيزنس والمُواطنة: " وبديهي أن انخراط الفرد في اللغة الأجنبية يقوده إلى التوجه بفكره إلى السياقات الأجنبية وأنماط التفكير التي تحتضنها اللغة الأجنبية، فاللغة هي رهينة الفكر، وحين يفكر المرء باللغة بالأجنبية يكون له منحى من التوجه نحو مجازات لغوية وقضايا مجتمعية ورؤىً أجنبية، وتقل فرصة اشتباكه مع واقعه ومجتمعه العربي. فضلاً عن أن الدارس باللغة الأجنبية والمخرط فيها تنشأ لديه سمات استعلاء وتفوق على غيره ممن درسوا بالعربية، ومثل هذا الدارس المتعالي؛ حتى وإن عمل في بلاده؛ فلا طائل من ورائه، لأنه قد انغرست في ذهنه وضميره فكرة أن الحصول على الموقع والمركز وفرصة العمل هو أمر مرتبط بالقدرة المالي".

اللغة هي الأم والوطن الابن وكل ابن بلا أم يتيم.