حقيقة قتل مقيم في تبوك

أكدت شرطة منطقة تبوك أنه لا توجد أي شبه جنائية في وفاة المقيم العربي، التي حدثت الأثنين الماضي، واتضحت من خلال المعاينة والتحقق من الواقعة وتقرير الطبيب الشرعي .

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة تبوك المقـدم خالد بن أحمد الغبان أن ما تم تداوله من صور عبر بعض وسائل الإعلام عن حدوث قضية قتل مقيم عربي ( في العقد الخامس من العمر ) بتبوك يوم الاثنين 23 /2 /1436هـ، أن الوفاة طبيعية نتيجة سقوطه داخل المزرعة التي يعمل بها لمعاناته من حالة مرضية سابقة لديه .

وقال المقدم الغبان " إنه لا توجد أي شبهه جنائية، واتضح ذلك من خلال المعاينة والتحقق من الواقعة، التي أثبتها تقرير الطبيب الشرعي ".

ودعا الناطق الإعلامي بشرطة منطقة تبوك إلى عدم استباق الأحداث وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وترك الاجتهادات الخاطئة ونشر الصور الخاصة في مثل هذه الحالات، وذلك للعمل على تحقيق المصداقية والمصلحة العامة في نقل الحقيقة دون تسرع أو تجاوز للتعليمات .