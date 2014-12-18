شرطة جدة تراقب الديربي وتحذر من تجاهل التعليمات

ليلة كروية إستثنائية تنتظرها مدينة جدة، حيث ستشهد لقاء ديربي المحافظة، فريقا الأهلي والاتحاد، وهو اللقاء المتوقع أن يكون ذا حضور جماهيري غفير، على ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

إزاء ذلك، أوضح الناطق الإعلامي في شرطة منطقة مكة المكرمة المقدم دكتور عاطي بن عطيه القرشي بأن : "الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة أتمت جاهزيتها، بإشراف مباشر من مدير شرطة المحافظة اللواء مسعود بن فيصل العدواني، والتي تهدف لحفظ الأمن وتنظيم دخول الجماهير إلى مقاعدهم المخصصة، بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، وذلك استعداداً لمباراة فريقي الأهلي والاتحاد يوم الجمعة المقبل".

وأشار المقدم القرشي إلى أنه : "تم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والتنظيمية لمثل هذه المباريات الجماهيرية، كما تم التنسيق مع مرور محافطة جدة، لتنظيم السير على كافة الطرق والمحاور المؤدية للمدينة الرياضية، وتنظيم دخول عربات الجماهير للأماكن المخصصة لها".

وأوضح الناطق الإعلامي في شرطة منطقة مكة المكرمة أن : "تذاكر دخول المباراة قد نفذت في وقت مبكر، وهذا ما تم تأكيده من قبل البريد السعودي"، متمنياً من جماهير الفريقين الذين حصلوا على تذاكر المباراة، التواجد بوقت مبكر، لضمان وصولهم إلى المقاعد المخصصة لهم بكل يسر وسهولة، مع الأخذ بأهمية التزام الجميع باﻷنظمة والتعليمات، وعدم التواجد خارج أسوار الملعب، لمن لايحمل تذاكر الدخول.