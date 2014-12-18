قروض بـ 2 مليار ريال لبناء مساكن

وافق وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية الدكتور شويش بن سعود الضويحي على إصدار دفعة قروض عقارية جديدة تشمل تقديم 5254 قرضاً لبناء 6304 وحدة سكنية بمدن ومحافظات ومراكز المملكة المشمولة بخدمات الصندوق وبحسب أولوية تقديم القرض، بقيمة إجمالية بلغت 2627 مليون ريال .

وتمثل دفعة القروض العقارية الجديدة ، الدفعة السادسة والأخيرة من القروض المعتمدة في ميزانية العام المالي 1435/1436هـ ، ليصبح إجمالي عدد القروض التي تمت الموافقة عليها خلال العام المالي 1435/1436هـ ، ( 44.788) قرضًا تجاوزت قيمتها الاجمالية أكثر من 22 مليار ريال أثمرت عن بناء 53.746 وحدة سكنية .

في حين بلغ عدد القروض التي تمت الموافقة عليها خلال السنوات الاربع الماضية 194.812 قرضًا تجاوزت قيمتها الاجمالية أكثر من 97 مليار ريال أثمرت عن بناء 233.774 وحدة سكنية وهذا يعادل 25% مما تم إقراضه خلال عمر الصندوق منذ إنشاؤه حتى الآن ، وانعكس ذلك على تقليص فترة الانتظار من 16 سنة إلى ما يقارب 10 سنوات حيث أن من شملتهم هذه الدفعة هم من المتقدمين في شهر رجب 1425هـ .

من جانبه أهاب مدير عام الصندوق المهندس يوسف بن عبدالله الزغيبي بجميع من شملتهم هذه الدفعة بضرورة مراجعة فروع ومكاتب الصندوق لإنهاء إجراءاتهم والاستفادة من قروضهم وفقاً للمواعيد المحددة لهم ، موضحاً أنه يلزم جميع من صدرت لهم الموافقة سواء في هذه الدفعة أو في الدفعات السابقة ضرورة المراجعة للاستفادة من قروضهم أو التقدم للصندوق بطلب تعديل الموافقة.

وأفاد أن جميع من صدرت لهم موافقات سابقة قبل تاريخ 25 / 10 / 1435هـ قد تم منحهم سنة كاملة تنتهي في 24 شوال 1436هـ للاستفادة من قروضهم أو تعديل موافقاتهم في حين تم تحديد عام كامل لكل دفعة جديدة يصدرها الصندوق مستقبلاً ، مؤكداً أن هذا الإجراء يهدف إلى الاستفادة من المبالغ الكبيرة المرتبط بها التي لا يستطيع الصندوق تقديم قروض منها ، لافتًا إلى أهمية العمل على تسريع إصدار الموافقات وإعطاء الفرصة لمن لديه جاهزية للاستفادة من القرض .