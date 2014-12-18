لمسة وفاء.. تكريم 120 عامل نظافة في جدة

في بادرة إنسانية تجسد روح المحبة والتسامح، تنظم هيئة المدن الصناعية بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد، حفلا سيكون ضيوف شرفه عمال النظافة بالمدينة الصناعية بجدة والبالغ عددهم 120 عاملا، والذين سيكرمون في احتفالية تأتي تحت شعار "لمسة وفاء"، ويحضرها لفيف من المدعوين من رجال الأعمال وممثلين عن هيئة المدن الصناعية.

وقال محمد المشاري، مدير برامج المسؤولية الاجتماعية بهيئة المدن الصناعية، إن احتفالية التكريم تأتي ضمن مسؤولية "مدن" الاجتماعية نحو العاملين فيها، والتأكيد على أهمية دورهم وقيمة ما يقومون به، حيث يتعرضون يوميا لحرارة الشمس والمخاطر، ورغم ذلك يعملون جاهدين ليلا نهارا، مشيرا إلى أن التكريم يعتبر أبسط ما نستطيع تقديمه لهؤلاء العمال، وهو بمثابة حافز لرفع مستوى معنوياتهم وتقديراً لهم على جهودهم المخلصة والمستمرة في الحفاظ على البيئة ونظافة المدينة.

من جهته، أوضح المهندس مازن بترجي، رئيس مجلس إدارة المكتب التعاوني الصناعية بجدة، إن احتفالية التكريم تأتي ضمن برامج وأنشطة المكتب التي تقام بشكل دوري بالتعاون مع هيئة المدن الصناعية، وتهدف إلى تأليف قلوب العمال غير المسلمين ونقل رسالة بأن إسلامنا دين سماحة وإخاء، مشيرا إلى أن الاحتفالية تنبثق من مبدأ ديني ووطني واجتماعي تماشياً مع القول المأثور "من لا يشكر الناس لا يشكر الله"، وللتأكيد على نشر ثقافة احترام الآخر بغض النظر عن وظيفته أو جنسيته أو دينه.

تجدر الإشارة إلى أن مكتب "تعاوني الصناعية" بجدة، يعتبر من أقدم المكاتب المتخصصة في الدعوة بالمملكة، حيث تأسس في العام 1413هـ بأهداف تتمثل في نشر الدعوة عبر الوسائل التقنية والحديثة، واكتسب خلال سنواته العشرين أهمية كبيرة وعزز مكانته ليتحول إلى أهم المكاتب للجاليات بجدة، حيث أسهم في إسلام مئات العمال، كما تطورت مهامه ليشمل تقديم الخدمات الدعوية للجاليات الوافدة من النساء والتي تعتبر فئة مغيبة عن تلقى الدعوة رغم تأثيرهم الكبير على المجتمع.