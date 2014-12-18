هيئة الغذاء تحظر استيراد لحوم الدواجن من هولندا

حظرت الهيئة العامة للغذاء والدواء مؤقتاً استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما من منطقة (Hekendorp,UTRECHT) في هولندا، لظهور مرض إنفلونزا الطيور فيها.

وأشارت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني www.sfda.gov.sa، إلى أنها استثنت من الحظر المؤقت لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما المعاملة حرارياً أو بأي طريقة أخرى كفيلة بالقضاء على فيروس إنفلونزا الطيور، على أن تكون مطابقة للاشتراطات والضوابط الصحية والمواصفات القياسية المعتمدة، مع إرفاق شهادة صحية تثبت ذلك صادرة عن الجهات الرسمية المختصة في هولندا.

ولفتت إلى أن الحظر المؤقت سيستمر إلى حين استقرار الوضع الصحي للثروة الحيوانية واعتماد منشآت تصدير لحوم الدواجن ومنتجاتها فيها.