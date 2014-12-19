شرطة القنفذة تضبط شاباً انتهى حواره مع آخر برصاصة

ضبطت شرطة محافظة القنفذة على شاب ثلاثيني تسبب في وفاة آخر، جراء إطلاقه النار عليه، إثر خلاف نشب بين الطرفين.

وصرح الناطق الإعلامي في شرطة منطقة مكة المكرمة المقدم دكتور عاطي عطيه القرشي بأن : "الجهات الأمنية في شرطة محافظة القنفذة تلقت بلاغاً مساء أمس الخميس، بتعرض مواطن شاب في عقده الثالث لطلق ناري، وفور تلقي البلاغ انتقل المختصين من مخفر شرطة المظيلف والجهات ذات العلاقة إلى موقع الحادث، واتضح بأن المجني عليه فارق الحياة، وجرى نقله إلى المستشفى لإجراء الكشف اللازم".

وأكد المقدم القرشي بأنه : "بعد التحقيقات والبحث عن المتهم، تمكن رجال الأمن من ضبط الجاني في فترة زمنية وجيزة، واتضح بأنه مواطن ثلاثيني، وعند سماع أقواله اتضح وجود خلاف مع المجني عليه، وتم التحفظ عليه وإحالته للجهات المختصة".