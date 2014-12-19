متهم يتسبب بحريق في توقيف بعرعر

تسبب متهم صدرت بحقه مذكرة توقيف من هيئة التحقيق والادعاء العام في منطقة الحدود الشمالية، مساء اليوم، بحدوث حريق محدود في غرفة التوقيف في إدارة التحريات والبحث الجنائي.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الحدود الشمالية، العميد الدكتور عويد بن مهدي العنزي، أن الموظفين المناوبين أخرجوا الموقوف وموقوفين آخرين في غرفتين أخريين، وقد تعرض المتسبب وأحد الموقوفين في حالة اختناق جرّاء الدخان، كما تسبب الحريق بأضرار طفيفة في الغرفة، وتمت الاستعانة بالدفاع المدني والهلال الأحمر، ونُقل الموقوفان اللذان تعرضا لاختناق إلى المستشفى لتلقي العلاج وحالتهما الصحية جيدة.