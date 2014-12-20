أحفاد المعفون من الصورة ينالون 8 جوائز بملتقى ألوان

حصد أحفاد من يكتفون بوضع عبارة معفى من الصورة في موقع الصورة الشخصية، في البطاقة قبل نحو 30 عاما، 8 جوائز للتصوير الفوتوغرافي، في ملتقى ألوان، الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والآثار في الوقت الحالي في الرياض.

وكان عدد من المصورين قد نالوا 30 جائزة، قيمتها تصل لمليون ريال على عدد من الصور الفوتوغرافية، من بينهم 8 من المصورين من منطقة القصيم.

وكان عدد من المتشددين في مطلع الثمانينات الهجرية في القصيم يستبدلون صورهم الشخصية في "حفيظة النفوس" بكتابة معفى من الصورة، وقد استجابت وزارة الداخلية السعودية لهذا الطلب في تلك الفترة.

ويشير المصور عبدالله النودلي، عميد المصورين بمنطقة القصيم، إلى أنهم بدأوا بالتصوير الفوتوغرافي قبل نحو 35 عاما في القصيم، وكانت الصورة غير مرغوب فيها في ذلك الوقت.

مشيرا إلى أنه يعاني من حمل الكاميرا في المناسبات بلا استثناء، والبعض يعنفه على أن التصوير محرم وغير مرغوب بوجود الكاميرا.

وبين النودلي أن العديد من الشخصيات التي كانت تمنعني من التصوير في ذلك الوقت أصبحوا يبحثون عن صورهم في الوقت الحالي في الأرشيف لديي.

فيما يرى محمد الغنام، رئيس لجنة التصوير الضوئي والمشرف على معرض القصيم في ملقتى ألوان السعودية والمقام في مدينة الرياض ديسمبر الحالي، أن عدد المصورين في منطقة القصيم أصبح يتجاوز 400 مصور يمتلكون عدة تصوير كاملة تتجاز قيمتها 10 آلاف ريال.

مشيرا إلى أن مشاركة القصيم في الملتقى استثنائية، ودعمها أمير منطقة القصيم وعدد من الجهات في القصيم إيمانا بأهمية الصورة في نشر الثقافة عن المنطقة، وكذلك تصحيح النظرة الخاطئة التي ربما يحملها البعض عن القصيم.