أمنية أصغر عميل لـCIA

تحققت إحدى أمنيات فاروق العزام الأخيرة بأن يكون عميلا لدى وكالة الاستخبارات الأميركية بينما هو طالب. فاروق البالغ من العمر 8 سنوات، والذي كان يدرس في الصف الثاني الابتدائي بمدينة دوانجتاون بولاية بنسلفانيا، تحقق حلمه بأن يمارس مهامه كعميل في المقر الرئيسي لـ CIA.

بدأت القصة حينما زارت فكتوريا وايث، حفيدة الرسام الأميركي المشهور نيويل وايث، مدرسة فاروق لتقديم أحد الأعمال الفنية لجدها الراحل. ثم بادر فاروق وهو مرتدٍ بطاقة لـ CIA تمت طباعتها بالمنزل بالتعبير لها عن حلمه بأن يكون عميلا لدى الجهاز الاستخباراتي لأقوى دولة في العالم.

فكتوريا التي سارعت لإيصال الأمنية لدى المسؤولين بـ CIA أوضحت لهم أن الطفل مصاب بالسرطان ويتمنى تحقيق حلمه الأخير بأن يكون العميل الأصغر لدى الاستخبارات الأميركية.

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