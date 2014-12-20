إجـراء غـير موفـق

أقرأ بين الفنية والأخرى أخبارا صحفية مصورة عن تعرض عاملات منزليات للعنف الجسدي الذي يمارس ضدهن من قبل بعض الأسر التي تعمل لديها العاملات المنزليات وقد يصل الأمر إلى تدخل الشرطة للتحقيق فيما وصلها عن وجود خادمة معنفة كما يصل الأمر إلى الصحف التي تنشر أخبارا عما جرى وتحصل على تصريحات من الخادمة ومن الشرطة وأحيانا من جيران الأسرة ودفاع ومحاولة تبرير من بعض أفراد الأسرة المتهمة بارتكاب جريمة التعنيف، وكل ما ذكر أمر عادي من حيث الإجراءات والمتابعة والتحقق ثم المحاسبة، ولكن ما لفت نظري في تلك الأخبار هو أن جهات الاختصاص قد ترى أن العلاقة بين الطرفين العاملة المنزلة والأسرة التي تعمل لديها أصحبت لا تسمح باستمرار العاملة في خدمة أسرة كفيلها فيكون القرار الصائب هو ترحيل الخادمة إلى وطنها إنهاء للمشكلة، ولأن هذا القرار لا ينفذ بشكل فوري بل يحتاج لعدة أيام لإنهاء إجراءات الترحيل والسفر فإن الشرطة تقوم بتسليم العاملة المنزلية إلى كفيلها لتبقى لديه حتى موعد سفرها وذلك بحجة أن الشرطة لا علاقة لها بمسألة الترحيل ولا ويوجد لديها أماكن إيـواء يمكن أن تبقى فيها الخادمة المعنفة حتى موعد ترحيلها وسفرها إلى وطنها، وما تقوله الشرطة صحيح ولا غبار عليه ولكن إعادة الخادمة إلى أسرة كفيلها وقد سبق لها أن عنفت وعذبت لتبقى لديهم عدة أيام إجراء يحتاج لإعادة نظر لأن من تصل به أخلاقه إلى حد تعذيب وتعنيف خادمة لديه، قد لا يتورع عن التنكيل بها خلال الأيام التي تكون فيها تحت رحمته حتى موعد ترحيلها وسفرها لاسيما إذا ما حملوها مسؤولية الإساءة إلى سمعة «أسرتهم الكريمة!» لدى دوائر الشرطة وحقوق الإنسان، وحتى لو لم يصل الحال بهم إلى الاعتداء الجسدي عليها فإنها قد لا تسلم من التعنيف والتهديد اللفظي ليل نهار لأن بعض القلوب أقسى من الأحجار الصلبة، كما أن الخادمة المعنفة قد تعتبر ترحيلها ظلما لها وقطعا لرزقها وأنها كانت تفضل نقل كفالتها إلى أسرة أخرى بدل الترحيل فتعمد إلى الاعتداء على طفل من أطفال الأسرة انتقاما لنفسها وثأرا من تلك الأسرة، ولذلك فلا بد من إيجاد دار إيـواء لمثـل هذه الحالات تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية تتولى إيـواء المعنفات لمدة لا تزيد على أسبوع وهي مدة كافية وتزيد لإنهاء إجراءات الترحيل، أما إعادة المعنفة إلى الأسرة التي عنفتها فهو إجراء غير موفق!.

نقلاً عن صحيفة "عكاظ"