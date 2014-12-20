تخفيض رسوم تدريب العاملين في المنشآت الغذائية

وافق الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية على تخفيض رسوم تدريب العاملين في المنشآت المتعلقة بالصحة العامة بنسبة 50% في مركز تدريب العاملين بالمنطقة الشرقية، وذلك اعتبارا من 1/ 03/ 1436هـ .

وأوضح أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير أن هذا القرار جاء لتخفيف الأعباء المالية على أصحاب المنشآت الغذائية لكل من المتدربين والمتدربات على السواء وكدعم من الأمانة لأصحاب تلك الأنشطة التجارية، وبما يتوافق مع جميع متطلبات الحفاظ على مناهج ومخرجات التدريب النظري والعملي بما يحقق رفع مستوى العاملين في المنشآت الغذائية، وذلك حفاظاً على سلامة المستفيدين من هذه الخدمات، مؤكدا أن القرار يأتي لأهمية المشاركة الفاعلة والاستراتيجية مع أصحاب المنشآت الغذائية، بما يحقق التوازن بين أصحاب المنشآت الغذائية وسلامة المستفيد والحد من حالات التسمم الغذائي، والذي يعتبر أحد الأهداف الرئيسية من إنشاء هذا المركز.

يذكر أن مركز تدريب العاملين قام بتدريب أكثر من 100 ألف متدرب وحصولهم على اجتياز التدريب من المركز منذ إنشائه عام 1432هـ وتم على ضوئها منح شهادات مهنية لهؤلاء العاملين تمكنهم خلالها للعمل في المنشآت المتعلقة بالصحة العامة وكيفية التعامل مع سلامة وجودة الغذاء ابتداءً من مصادره إلى الانتهاء من المنتج النهائي وتحديد نقاط المخاطر المحتملة والعمل على تصحيحها بما يحقق سلامة هذا المنتج الغذائي.