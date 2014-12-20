رسومات البوابات الجديدة للمدينة المنورة

كشفت هيئة تطوير المدينة المنورة عن التصميم المعماري والعمراني لمشروع تنفيذ مداخل وبوابات المدينة المنورة على الطرق الرئيسية الثلاثة، بعد أن أعلنت عن طرح المنافسة لتنفيذ بوابتين الأولى على طريق الهجرة من المدخل الجنوبي للمدينة المنورة، والبوابة الثانية على طريق المدينة المنورة – القصيم السريع من المدخــل الشرقي، على أن يتم تنفيذ البوابة الثالثة على طريق تبوك من المدخل الغربي في وقت لاحق، بما يتلاءم مع البيئة المحلية والطابع التراثي للمدينة المنورة، مع توفير الخدمات اللازمة للزوار والحجاج عند القدوم والمغادرة.

وأوضح أمين هيئة تطوير المدينة المنورة الدكتور طلال الردادي أن الهدف من المشروع إيجاد معلم حضاري ذي هوية فريدة، حيث يعبر تصميم المدخل والبوابة عن المدينة المنورة ومكانتها التاريخية والإسلامية، مضيفا أنه أخذ في الاعتبارات الجمالية لتصميم مداخل المدينة المنورة من خلال طرح أفكار تصميمية إبداعية ومبتكرة وفي نفس الوقت إيجاد علامة معمارية مميزة تدل على موقع الوصول للمدينة المنورة مع توفير الخدمات اللازمة للزوار والحجاج عند القدوم والمغادرة.

وقال الدكتور الردادي روعي أن تكون مداخل المدينة المنورة معلماً عمرانياً فنياً ومتعةً ترفيهيةً وخبرةً ثقافيةً متميزة، تؤكد على الهوية الحضارية للمدينة المنورة مع التصميم المعماري والعمراني المتناسق لعناصر الموقع لمباني المشروع بما يعبر عن وظيفة المشروع وعناصره البنائية والوظيفية المختلفة، وبما يتلاءم مع البيئة المحلية والطابع التراثي للمدينة المنورة.

وأشار الدكتور الردادي إلى أهمية الاستدامة في تصميم موقع المداخل والمباني المقترحة به من خلال تأكيد الوحدة والارتباط العضوي بين عناصر المشروع، إضافة إلى الاستفادة من الوسائل التقنية المتقدمة في تصميم وتنفيذ المداخل المدينة المنورة وفي تقديم الخدمات المختلفة بها.

كما أشار إلى وجود تخطيط شبكة متكاملة من حركة وتجمعات السيارات والحافلات والخدمات والطوارئ ومراعاة عدم التداخل بينها، والتحكم في حركة السيارات والحافلات وتخطيط المسارات الأساسية والفرعية ونقاط التفتيش ومواقف الانتظار بكفاءة تامة، إضافة إلى التنسيق الفراغي المتكامل للموقع وعناصره المختلفة بما يعكس تصميما جذابا ذا قيم جمالية متميزة، وذلك من خلال طرح أفكار تصميمية مبتكرة لعناصر الفراغات (الأرصفة، والأسوار، والإضاءة ، والألوان). مع مراعاة عوامل السلامة والأمان في كافة عناصر المداخل والعناية بتخطيط الموقع من ناحية خطط حالات الطوارئ والإخلاء .

وأشار أمين هيئة تطوير المدينة المنورة إلى أن مشروع البوابات يحتوي على مسجد يضم مرافقه، وأيضا محلات تجارية وسوبر ماركت ومطاعم، إضافة إلى وجود مركز معلومات وأيضا مبان خاصة بالجهات الحكومية ذات العلاقة التي تقوم بتشغيل البوابة وتقدم الخدمات اللازمة للعابرين بها مواقف سيارات عامة وخاصة وحافلات، وروعي وجود ساحات وحدائق مع العناية بتنسيق التشجير ونباتات ومسطحات خضراء وعناصر الطبيعية المختلفة، وتصميم اللافتات الإرشادية ولافتات مجالات توجيه حركة المرور.