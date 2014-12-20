سوابق أحد الإرهابيين الأربعة المقتولين في العوامية

كشفت مصادر لـ"العربية.نت" تفاصيل أوسع عن مداهمة وزارة الداخلية لوكر الإرهابيين في العوامية.

وقالت المصادر لـ"العربية.نت" إن العملية الأمنية تمت فجر اليوم، بمداهمة إحدى المزارع في العوامية، نتج عنها تبادل إطلاق النار واشتباك أمني أدى إلى مقتل أربعة إرهابيين تورطوا في مقتل الجندي عبدالعزيز بن أحمد العسيري قبل أيام.

وأضافت "أن رجل الأمن المصاب خلال العملية هو برتبة رائد، وإصابته متوسطة ومستقرة، وقد نتج عن العملية إعطاب سيارة أمنية جراء تبادل إطلاق نار".

وأكدت المصادر لـ"العربية.نت" "أن أحد المقتولين لديه سوابق عدة من أهمها اختطاف بعض الأطفال". وأشارت إلى أن السلطات الأمنية تتأكد من هوية المقتولين عبر الحمض النووي، ومن المتوقع صدور بيان صحافي في وقت لاحق يكشف عن أسمائهم.