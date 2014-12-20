صورة زيارة سعود الفيصل المفاجئة لملتقى الألوان

فاجأ وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل المنضمين والحضور في ملتقى ألوان السعودية 2014 بحضوره للملتقى، والتجول داخل المعرض وأجنحته، حيث رافقه الجولة، رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار الأمير سلطان بن سلمان، المنظمة للمهرجان، والذي يقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بالرياض.

الفيصل اطلع على أبرز المشاركات في الملتقى، وما يحتويه من عروض مرئية وصور فوتوغرافية، وأعمال فنية ضوئية.

كما شاهد فعاليات الملتقى والأعمال الخاصة بفن التصوير، متجولا داخل قاعات وورش العمل والأجنحة التفاعلية، إلى جانب تجوله في جناح هيئة السياحة ومجالس التنمية السياحية في المناطق، حيث استمع إلى شرح عن أبرز مشاركات.

وفي ختام الجولة عبّر الأمير سعود الفيصل عن إعجابه الشديد بالملتقى، ووصفه "بالهائل"، مشيداً بالتنظيم المبهر والمشاركات الرائعة. وأعرب عن شكره لكل من أسهم في إقامة هذا الحدث الكبير، متمنياً للجميع التوفيق، ومباركاً لهم هذا الملتقى.