قتل شخص أمام منزله في الجبيل

قتل شخص بعد إصابته بعدة طعنات متفرقة في جسمه صباح اليوم، أمام منزله في مدينة الجبيل. وقالت شرطة الشرقية في بيان لها "عند الساعة الثانية عشرة والنصف من صباح اليوم السبت 28/2/1436 تبلغت شرطة محافظة الجبيل من مستشفى الهيئة الملكية بالمحافظة عن إسعاف مواطن عشريني من قبل شقيقه لقسم الطوارئ وقد فارق الحياة متأثرا بإصابته بعدة طعنات متفرقة".

وأضاف "وعلى الفور من تلقي البلاغ باشر المختصون بالشرطة إجراءات الضبط الجنائي للجريمة بإشراف مدير شرطة محافظة الجبيل العميد مبارك العصيل. حيث توفرت معلومات تشير إلى قيام أحد الأشخاص بالاشتباك مع المجني عليه أمام منزله على أثر خلاف سابق فيما بينهما وقيام الجاني بتسديد عدة طعنات للمجني عليه والهرب من الموقع".

وأوضح "تم تحديد هوية الجاني والقبض عليه وهو مواطن عشريني كما عثر بحوزته على الأداة المستخدمة في الجريمة، وجرى إيقافه وضبط الأداة وتحريزها استكمالا لإجراءات القضية".