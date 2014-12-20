سواء قالها حرفياً أو ضمنياً ، نطقها أو كتبها ، صرّح أو احتفظ بها لنفسه ، غير أنه يصعب عليّ صعوبة المحال تصديق أن فنّاناً لم يشعر بها صادقاً : " يخونني التعبير ، و الكلمات قاصرة " ! ، و كلّما كان الفنّان أقرب للكلمة منه إلى بقية وسائل التعبير ، كان أصدق حسرة ، و لأن الشعر أشد فنون الكتابة حساسية ، و أرهفها رعشة ، و أخفّها ريشة ، فالشاعر أعمق الجميع خيبة أمام التعبير ، و أكثرهم ربكة أمام قصور الكلمات و عدم قدرتها على الذهاب بعيداً حيث المُشتهى و الأمنية ، يستأهلُ الشاعر الشفقة عليه فيما لو عرف الناس بأمره ، و هو من فرط الأذى الواقع عليه محروم حتى من هذه الشفقة ، حيث ما من أحد يعرف بأمره ، فإن عرف لم يصدّق ، فإن صدّق فلكي يجد مجالاً فقط لاستخدام عبارة التهكم المرتابة : باب النجار مخلّع ؟! ،

هل لديك أقوال أخرى ؟ ، نعم لدي أقوال أخرى : باب النجار ما لم يكن مخلّعاً لا يمكن لصاحبه أن يكون نجاراً بارعاً ، و الشاعر الذي لا يخونه التعبير ليس بشاعر موهوب ! ، ما لم يذبحه ذبحاً قصور المعنى عن احتواء الإحساس ، فلا شيء أعفاه من الاختناق أكثر من افتقار موهبته إلى الأصالة ! ، يغبط الناس يقولون ما يريدون قوله دون تعنيف داخلي مجلجل من أنفسهم اللوامة لأنفسهم الأمّارة ، و سرعان ما يتكشف له أن عدداً كبيراً منهم لا يستحق شرف أن يُغبط ، هذا العدد الكبير من الناس الذي لا مشكلة لديه في التعبير ، ليس لديه تعبير تقريباً ، لغته حسابية بحتة ، حتى لو غابت الأرقام و الأعداد ، لغته لم تتحرك من مكانها منذ اخترع السومري الأول الكتابة ، لماذا اخترعها : ليعد نعاجه ! ، الشاعر ينظر لمعظم ناس اليوم و يكتمهم سر يقينه ببلاهتهم ، ليسوا أطفالاً ليصفق لهم كلما نجحوا في العد من واحد إلى عشرة : برافو .. حبيبي رائع ، قلها مرة ثانية ليسمعها عمك " أبو فلان " ! ، يخون التعبير الشعراء لأنهم ورثوا كل تقدم للغة عبر هذه الآلاف من السنين ، و عليهم تقع مهمة اكتشاف أراضٍ لم تطأها قدم من قبل ، ..

سأعود لهذا الموضوع لاحقاً بإذن الله ، الموضوع شيق و مهم ، و لو أنك لقصور فيك لم تجده كذلك لما عدت إليه ، و لا إليك ، لكنك بريء هذه المرة ، لم يبد مهما و لا شيقاً بسببي : خانني التعبير !

