357 ألف ريال غرامات مالية على محلات "الحج والعمرة"

أغلقت أمانة محافظة جدة خلال الشهر الجاري أكثر من 100 منشأة ما بين مطاعم ومستودعات واستراحات للأسماك، وأغلقت عدداً كبيراً من المطاعم المخالفة، ويأتي ذلك ضمن حملة أمانة جدة المستمرة على محلات الصحة العامة لضمان تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية على تلك المنشآت وتوفير أمن وسلامة الغذاء المقدم لسكان وزوار محافظة جدة.

من جهته أوضح المهندس ناصر المتعب مساعد أمين جدة للبلديات أنه تم رصد مخالفات عديدة استوجبت اتخاذ إجراءات نظامية ورادعة حيالها ومن أبرزها وجود مواد غذائية تظهر عليها علامات الفساد, وأخرى منتهية الصلاحية, وعرض مواد مجهولة المصدر, وسوء تداول وتخزين المواد الغذائية, رخص منتهية, تدني نظافة أماكن التحضير والتجهيز, وجود حشرات. حيث قامت الأمانة على توثيق جميع المخالفات والمحلات المخالفة على مختلف مواقعها الرسمية.

وبين المتعب أن إغلاق المطاعم المخالفة يأتي حرصاً من أمانة محافظة جدة على تأمين سلامة الغذاء المقدم لرواد هذه المحلات وأضاف أن الإغلاق يعتبر مؤقتاً لحين إصلاح المخالفات، مؤكداً أن بعض المطاعم التي تم إغلاقها فتحت من دون إذن من الأمانة، ما استدعى إعادة إغلاقها مرة أخرى، وتغريمها على فتح المحل.

وأشار إلى استمرارية الحملة، ولفت إلى وجود حملات دورية تشنها الأمانة على المطاعم، وذلك عبر14 فرقة ميدانية للتفتيش على المطاعم، بحسب البلديات الفرعية بالإضافة إلى فرقة الإدارة العامة للتراخيص والرقابة التجارية بالأمانة والذين يحملون شهادات معتمدة من معهد المراقبين الصحيين، وتم تأهيلهم بدورات تدريبية متخصصة والتي أهلتهم للحصول على أعلى الشهادات الدولية لأمن وسلامة الغذاء آيزو 22000.

من جهة أخرى كشفت الإدارة العامة للتراخيص ورقابة الأسواق بأمانة محافظة جدة عن نتائج جولاتها الرقابية الميدانية خلال العام المنصرم 1435هـ في مجالات التراخيص والرقابة الصحية على المنشآت الغذائية والصحية والمهنية بالتعاون والتنسيق مع 14 بلدية فرعية والتي أسفرت عن رصد 5109 محلات صحية مخالفة من إجمالي 17608 تم تفتيشها, فيما بلغت المواقع المستوفية 12499 محلاً, وبلغ عدد المحال المهنية المخالفة نحو1681 من إجمالي 5056 وكان المستوفي منها 3375 محلاً مهنياً.

واستهدفت جولات الأمانة على المنشآت الصحية 4803 مطاعم ومحلات لبيع الوجبات السريعة, و682 مخبزا وتموينات, و205 مستودعات وسوبر ماركت, و243 مصنعاً للمياه والأغذية, فيما رصدت الأمانة على تلك المنشآت عددا من المخالفات الصحية والبلدية تمثلت في عدم وجود أو تجديد رخصة المحل, وعرض مواد غذائية فاسدة أو منتهية الصلاحية, وسوء الحفظ والتخزين, ومخالفات الاشتراطات الصحية، وتدني مستوى النظافة العامة, وعدم وجود أو انتهاء الشهادات الصحية, ومخالفة التجهيزات الداخلية وتجهيزات المبنى, وبلغت عينات الأغذية والمياه المسحوبة1394 عينة منها 854 عينة سليمة 540 غير صالحة

كما استهدفت الرقابة على المحلات المهنية مشاغل ومعامل خياطة رجالية, ومحطات الوقود وملحقاتها، ومحلات بيع وتغيير إطارات السيارات, ومحلات ومعامل الذهب والمجوهرات, وكانت أبرز المخالفات المرصودة عدم وجود رخصة أو عدم تجديدها, وعرض البضاعة خارج المحلات, وتدني مستويات النظافة, ومخالفة النشاط المرخص له.

وبين تقرير اللجنة المكلفة بمراقبة المطاعم والكافتيريات والسوق التجاري بمبنى صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز تنفيذ 192 زيارة لـ 120 محلا أسفرت عن رصد 320 مخالفة وسحب 317 عينة وتحصيل غرامات مالية بلغت نحو 357 ألف ريال.

يذكر أن خطط الرقابة التجارية بأمانة محافظة جدة شملت خلال العام الماضي الجولات التفتيشية على الواجهات البحرية, وجولات التصحيح الفوري للمنشآت الغذائية, وجولات تقييم مستوى الرقابة الصحية في البلديات الفرعية, ومراقبة السوق التجاري بصالات الحج والعمرة, إضافة إلى مشاركة وترأس اللجان, وسحب العينات.