"العقارية" يعلن أسماء5254 شملتهم دفعة القروض الجديدة

أصدر صندوق التنمية العقارية قائمة بأسماء المشمولين بالدفعة السادسة والأخيرة من القروض المعتمدة للعام المالي 1435/1436هـ (2014م) التي أعلن عنها معالي وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور شويش بن سعود الضويحي يوم الخميس الماضي، حيث بلغ عددهم (5254) مواطناً في مختلف مدن ومحافظات ومراكز المملكة المشمولة بخدمات الصندوق .

وأهاب مدير عام الصندوق المهندس يوسف بن عبدالله الزغيبي بجميع من شملتهم هذه الدفعة ضرورة المراجعة والاستفادة من قروضهم خلال مدة أقصاها عام واحد من تاريخ صدور هذه الموافقة، مبيناً أنه بإمكان من صدرت له الموافقة وهو غير جاهز للاستفادة من القرض خلال المدة المحددة التقدم لفرع أو مكتب الصندوق التابع له القرض وطلب تعليق الموافقة (اختيارياً) وفي هذه الحالة سيكون له أولوية بإصدار الموافقة مرة أخرى عند جاهزيته للاستفادة من القرض. علماً أن من لم يراجع خلال المهلة المحددة لاستلام القرض أو تعليقه سيتم تعليق طلبه وبهذه الحالة سيكون حصوله على القرض بحسب ظروف الصندوق المالية .

وأوضح أن هذا الإجراء يشمل أيضاً جميع من صدرت لهم الموافقة قبل وبعد تاريخ 25 /10 /1435هـ . حيث إن من صدرت لهم موافقة قبل تاريخ 25 /10 /1435هـ تم منحهم مهلة عام تنتهي في 24 /10 /1436هـ.

وأشار الزغيبي إلى أن الصندوق قد اضطر لوقف الموافقات المفتوحة واللجوء إلى تحديد المدة بعام واحد فقط نظراً لما لاحظه الصندوق من أن هناك زيادة كبيرة في المبالغ المرتبط بها لمواطنين صدرت لهم الموافقة ولم يتقدموا للاستفادة منها مما يعوق إصدار موافقات جديدة. ولأهمية إعطاء الفرصة لمن لديه جاهزية تامة للاستفادة من القرض تم العمل بهذا الإجراء خدمة للصالح العام .

وختم الزغيبي حديثه قائلاً إن الصندوق وبدعم من مجلس إدارته برئاسة الدكتور شويش بن سعود الضويحي أطلق عدة مبادرات لتمكين من صدرت له الموافقة على القرض من الحصول على المسكن الملائم لقرضه، ومن ذلك إطلاق برنامج التمويل الإضافي لشراء مسكن جاهز أو شراء أرض للبناء عليها وكذلك تخفيض مسطحات الشقق المطلوبة للحصول على كامل القرض وذلك من (240م) إلى (175م) فقط وكذلك إمكانية صرف كامل قيمة القرض دفعة واحدة للمواطنين الذين يرغبون الشراء من المطورين بنظام ضامن أو شراء مسكن جاهز كما أن الصندوق على وشك البدء ببرنامج قروض الاستثمار التي ستمكن المطورين والأفراد من بناء وحدات سكنية بأعداد كبيرة بقروض من دون فوائد لتتاح للمواطن بأسعار مناسبة لقيمة قرض الصندوق.