حاول إصلاح سيارته فسقطت على صدره

تمكن فريق طبي من أطباء جراحة القلب بمركز الأمير سلطان لجراحة القلب في مستشفى الملك خالد بنجران من إنقاذ مصاب عشريني سقطت سيارته على صدره أثناء إصلاحها.

وأوضح المشرف العام على مستشفى الملك خالد بنجران الدكتور عبده الزبيدي، أن المصاب تلقى الإسعافات الأولية وإجراء التقييم المبدئي لحالته فور وصوله إلى طوارئ المستشفى، حيث تبين أن الشاب يعاني من نزيف حاد بالصدر نتيجة حدوث تمزق بالشريان الأورطي الصدري النازل وتهتك بالمثانة مع نزيف في مجرى البول، بسبب تهتك الشريان الحوضي الأيسر الرئيسي، تدخل على إثرها الفريق الطبي بإجراء عملية جراحية بمساعدة جهاز القلب الصناعي لاستبدال الجزء المتمزق من الشريان الأورطي الصدري النازل بأنبوب شرياني صناعي، وتحويله إلى قسم الأشعة التداخلية لإجراء جراحه تداخلية لوقف نزيف الشريان الحوضي الأيسر بواسطة إطلاق صمامات صناعية.

وأشار إلى أن المريض تم تحويله للعناية الفائقة بمركز الأمير سلطان، وهو الآن بصحة جيدة.