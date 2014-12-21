شرطة جدة تطيح بعصابة سلبت مركبات وباعتها قطع غيار

ضبطت شرطة محافظة جدة تشكيل عصابي مكون من أربعة مواطنين وعربي وآخر من جنسية آسيوية، إبان تورطهم في عمليات سرقة لمركبات في المحافظة.

وصرح الناطق الإعلامي في شرطة منطقة مكة المكرمة المقدم دكتور عاطي بن عطيه القرشي بأن : "شعبة التحريات والبحث الجنائي في شرطة محافظة جدة تمكنت من ضبط تشكيل عصابي مكون من أربعة أشخاص، سعوديين وعربي وآخر من جنسية آسيوية، أقدموا على سرقة أكثر من سبع مركبات، وقيامهم بتشليحها وبيعها كقطع غيار، وذلك داخل أحد الأحواش جنوب جدة"، وأضاف بأنه تم رصد تحركاتهم وضبطهم داخل الحوش، بمتابعة من مدير شرطة جدة اللواء مسعود العدواني.

وأكد المقدم القرشي بأن التحقيقات لازالت جارية مع المتهمين، تمهيداً ﻹحالتهم برفقة كامل أوراقهم للجهات المختصة، لتطبيق النظام بحقهم.