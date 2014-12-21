طبيعة لا نستثمرها على الوجه الصحيح!

الأشجار المستخدمة للتظليل ببلادنا الشرقية الحارة لا يمكن تجاهل أهميتها وضرورتها لحماية الإنسان والحيوان من شدة حرارة الشمس وبالأخص صيفاً كما أنها تلطف الجو بما تنتجه من بخار ماء – هذا فضلاً عن حمايتها للمدن من الزوابع الرملية والرياح الشديدة المحملة بالأتربة عندما تزرع كحزام أخضر حول المدينة أو كمصدر للرياح فى الجهات التى تهب منها الرياح.

غير أنني أرى أن ثمة سقطات لإدارة تلك النعمة التى أتاحها الله للبشر فلا يختلف الناس أن أحد أسباب تخلّف الخدمات الحضرية في البلاد العربية أن كل حركة وساكنة مربوطة بجهاز تابع للدولة.

نمر من شارع أو أكثر تكون فيه الأشجار مُنحنية حتى منتصف

الشارع، وعلى مستعمل الطريق أن يتجنبها إذا قٌُدّر له أن يراها، فإن لم يرها فحتما تتسبب له أو لمن معه بأذى.

فالشجرة التي تمثل خطراً على الرؤية أو الآيلة للسقوط لا يستطيع أحد ممن يهمهم الأمر نزعها أو تعديلها أو اجتثاثها إلا بعد إجراء "معاملة" وعمل ورقي مُمل وربما لجان تكلّف جلساتها مبالغ كبيرة. ثم ترفع "مرئياتها" وتنتظر "التوجيه". ومن هذا نجد أن مواسم الأمطار تكشف سوء التنفيذ أو الصيانة. ومواسم الأهوية والعواصف تأتي بما نكره.

دعونا من التنفيذ والصيانة والرعاية والمتابعة والمراقبة والإشراف. فقد سمعت - أقول سمعت - أن بعض المناقصات ذات الطابع الخدمي تعطى لغير المؤهل تأهيلاً كافياً. إما لكون العلاقات الشخصية تأخذ نصيب الأسد أو تسهيل الشروط والمراقبة لأسباب لا نظلم أنفسنا بقولها أو ادعائها.. والمشكل أننا كلنا نعرف ذلك! فلنقف وقفة تأمل لما تم طوال هذه السنين التي رأينا فيها حجم السيئ، ومدى وجود الجيد!.

أرى أن على الجهات الرسمية وفي مقدمتها أمانات المدن أن يفرغوا أنفسهم للتخطيط ورسم الخطوط العريضة فقط، وألا يشغلوا أنفسهم بمواقف متشابهة وغير متشابهة.

مع "المحك" أصبح الناس يعرفون الجيد والرديء والمخالف والصحيح.

نقلاً عن صحيفة "الرياض"