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عابد خزندار

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.<br/><br/>ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى، <br/><br/>من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.

ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى،

من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

مشكلة طارئة

أو عابرة، وهي سعر برميل البترول الذي انخفض بنسبة٥٠٪ في أقلّ من شهر، هذا ما صرّح به وزير البترول والثروة المعدنية قائلا «إنني متفائل بطبعي، وأعرف أنّ ما تمرّ به السوق الآن، هو مشكلة طارئة سببها تضافر عوامل عدة في وقت واحد» وعدد هذه الأسباب وأهمها تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، ومع احترامي لما قاله الوزير، إلاّ أنني أرى أنّ السعر لن يعود إلى مستوى ١٠٠ دولار للبرميل في المستقبل لأسباب عديدة منها أنّ كثيراً من دول العالم بدأت تستغني عن البترول كمصدر للطاقة في مجالات مختلفة أهمها الكهرباء فهناك الطاقة الشمسية والطاقة المنبعثة من الرياح والسدود.. الخ ومنها أي الأسباب هناك السيارة الهجين التي نجحت وانتشرت بشكل لم يكن متوقعاً، ومنها -أيضاً- زيادة الاكتشافات لحقول الغاز الطبيعي، وهناك دول كانت تستورده وغدت الآن تنتجه كقبرص وإسرائيل، وأخيراً وربما ليس آخراً يأتي الغاز الصخري، ويقال إنّ تكلفة إنتاج ما يعادل سعر برميل البترول هو في حدود ٨٠ دولاراً أي أنّه غير مجد تحت هذا المستوى، ولكن هذه التكلفة ستنخفض مستقبلاً مع تقدم التكنولوجيا، وأنا أيضاً متفائل شريطة أن نوجد بدائل دخل تغنينا عن البترول.

نقلاً عن صحيفة "الرياض"

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