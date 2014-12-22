أمين جدة يعتمد خدمة الكروكي التنظيمي بالباركود

اعتمد الدكتور هاني بن محمد أبو راس، أمين محافظة جدة اليوم الاثنين خدمة اعتماد الكروكيات التنظيمية بالباركود، والتي تأتي ضمن حرص أمانة محافظة جدة على الارتقاء بخدماتها المقدمة لسكان محافظة جدة وتعزيزا لدورها الرائد في التوجه نحو الحكومة الإلكترونية، حيث ستساهم هذه الخدمة في عملية تسريع الإجراءات وتوفير الوقت والجهد, ويتم من خلالها إنهاء كافة الإجراءات من إدخال للبيانات وتدقيقها للوصول إلى تنظيم الموقع والانتهاء باعتماده إلكترونياً بالكامل ومن دون الحاجة لطباعة الكروكي التنظيمي وتوقيعه وختمه ورقيا ثم تسليمه يدوياً.

ووفق هذه الخدمة الجديدة يستطيع الراغب في الحصول على كروكي تنظيمي للأرض المملوكة له ضمن المخططات التقسيمية إلكترونيا، بعد أن يتقدم بطلب الخدمة عن طريق أحد المكاتب الهندسية المعتمدة لدى الأمانة، ثم يقوم المكتب الهندسي بتقديم المعاملة وتعبئة جميع خانات الكروكي التنظيمي، ومن ثم إرساله لإدارة الكروكيات التنظيمية, لتقوم إدارة الكروكيات بدورها بتدقيق الكروكي مساحيا وفنيا وإداريا والتأكد من مطابقة بيانات الكروكي لمرفقاته (الصك وبيانات المالك) وكذلك التأكد من صحة الرفع المساحي وإحداثيات الموقع ومن إحالتها إلكترونيا لمهندس التخطيط لمطابقة الموقع بالمخططات المعتمدة وتدوين نظام البناء على الكروكي، وبعد ذلك تحال لرئيس القسم لاعتمادها وإعادة إرسالها للمكتب الهندسي معتمدة بالباركود الذي يسمح بحفظها وطباعتها ومن ثم تسلمها للمالك.

ومن مميزات هذه الخدمة أيضا في حالة التقديم بطلب رخصة بناء للأرض عن طريق المكتب الهندسي فقد تم ربط الكروكيات التنظيمي الصادرة للموقع بنظام رخص البناء الجغرافي، بحيث يتم إصدار رخصة البناء بمجرد ذكر رقم الكروكي التنظيمي فقط في معاملة رخصة البناء ومتابعة إجراءاتها.

وهذا الإجراء لا يسمح بعمل كروكيات تنظيمية غير التي تصدر بالنظام من الإدارة, فعند قراءة الباركود تظهر جميع بيانات الكروكي، بالإضافة إلى رابط يمكن فتحه والاطلاع على نسخة الكروكي المعتمدة والمحفوظة في خادم الإدارة للتأكد من صحة الكروكي التنظيمي.

وسيتم البدء في استقبال طلبات الكروكيات التنظيمية ضمن المخططات التقسيمية من يوم الغد الثلاثاء على أن تشمل هذه الخدمة جميع الخدمات المقدمة من إدارة الكروكيات التنظيمية في المستقبل القريب.