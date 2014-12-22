إيقاف بيع 475 سيارة في الرياض

أوقفت إدارة مرور الرياض بيع 475 سيارة، بعدما سحبتها من عدة معارض في حملة قامت بها أخيراً للتأكد من تطبيق النظام.

وخلال الحملة أغلقت إدارة مرور منطقة الرياض معرضاً للسيارات، وغرمت 91 معرضاً بغرامات مالية، والإقفال والإيقاف عن العمل لفترات زمنية وفقاً لنظام المرور، كما غرمت مؤسستين لافتتاحهما معرضا وممارسة بيع السيارات بدون ترخيص.

وأوضح مدير مرور الرياض، العميد علي الدبيخي، تلك العقوبات في أعقاب الحملات المكثفة التي تقوم بها فرق المعارض والحجوزات وفرق السير الرسمية والمرور السري بمرور الرياض بشكل متواصل للتأكد من تطبيق الأنظمة والالتزام بالتعليمات الصادرة والمنظمة لعمل معارض السيارات وصالات العرض.

كما سحبت فرق المرور الشهر الماضي 475 سيارة معروضة للبيع خارج المعارض وصالات العرض وفي الأماكن العامة، حيث تم حجز السيارات وتحويل كافة أوراقها إلى جهات الاختصاص (البلدية) لتطبيق عقوبة الغرامة المالية والتي تصل إلى 3000 ريال بحق ملاكها.

وأشارت إدارة مرور الرياض إلى استمرار حملاتها التفتيشية على المعارض وصالات عرض السيارات للتأكد من تطبيقها للأنظمة، وتقديم الخدمات للمستفيدين وفقاً للأنظمة المحددة لذلك، مؤكدة في ذات الوقت أن فرق المرور لديها التعليمات الواضحة لتطبيق العقوبات بحق المخالفين.