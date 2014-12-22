الفيصل يعتمد مشاريع تعليمية بقيمة 200 مليون ريال

اعتمد وزير التربية والتعليم، الأمير خالد الفيصل، عدداً من المشاريع في 7 مناطق مختلفة، بقيمة إجمالية بلغت نحو 200 مليون ريال.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم في بيان صحافي أن المشاريع تضمنت إنشاء عدد من المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية في منطقة المدينة المنورة، وإنشاء صالات متعددة الأغراض في بعض المدارس بمنطقة الرياض، وتطوير المباني التعليمية في الجوف.

وأضافت أن المشاريع شملت توفير متطلبات الأمن والسلامة في قطاع شمال بريدة، وكذلك عملية صيانة المباني المدرسية والإدارية للبنين والبنات في قطاعي جنوب وشمال بريدة، وصيانة المباني المدرسية والإدارية في قطاع عيون الجواء وقصيباء.

وذكرت الوزارة أن المشاريع تطرقت إلى صيانة المدارس في محافظة سراة عبيدة، وشراء أرض في محافظة الأحساء، وكذلك تطوير المباني التعليمية في محافظة الوجه بمنطقة تبوك.