القصاص من شخص خطف طفلاً في القصيم

نفذ اليوم حد القصاص على شخص بعدما أدين بخطف طفل في القصيم.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الاثنين، أقدم عبدالله بن سليمان بن عبدالله (سعودي الجنسية) على خطف طفل وإركابه بالقوة وتقييده واحتجازه في استراحة خارج العمران، وفعل فاحشة اللواط به.

وأضافت الوزارة "تمكنت سلطات الأمن من القبض عليه، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجرم المسند إليه، وعثر له على ست سوابق، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته شرعاً بما نسب إليه، والحكم بقتله تعزيراً، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وصدق من مرجعه بحق المذكور".

وأكدت الوزارة "تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني عبدالله بن سليمان بن عبدالله اليوم الاثنين الموافق 30 / 2 / 1436هـ بمدينة بريدة بمنطقة القصيم".