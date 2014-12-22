تعميم من وزير المالية لجميع الجهات الحكومية

أصدر وزير المالية، الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، تعميماً لجميع الجهات الحكومية بطلب تسهيل أعمال الفريق المكلف من "اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة" من قبل المختصين بإدارات التشغيل والصيانة في تلك الجهات وتوفير كافة البيانات والمستندات والمعلومات المتعلقة بالتشغيل والصيانة للفريق من خلال زياراته الميدانية لعدد من المواقع التابعة للجهات الحكومية.

جاء ذلك بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر بإنشاء اللجنة من ممثلين عن عدد من الوزارات والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والهيئة السعودية للمهندسين وشركة أرامكو، وعدد من المختصين في الجامعات السعودية والقطاع الخاص.

وتهدف اللجنة لدراسة أوضاع التشغيل والصيانة في جميع الجهات الحكومية، وتوحيد مواصفاتها وتطوير إجراءاتها بما يتوافق مع التقنيات والأساليب الحديثة، ويضمن جودة الأداء والاقتصاد في التكاليف.