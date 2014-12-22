لوني المحمي من العنصرية ساعتين في الأسبوع !

القوانين الجديرة بالتقدير و المهابة هي تلك التي تلبس عباراتها زاهية بدوام شباب الحكمة فيها و تتمشى في الشوارع و الطرقات ، تصافح الناس في الأسواق و الأماكن العامة ، و تحل على مجالسهم الخاصة ضيفاً يجيد معرفة الوسائل التي تجعل من الترحيب به أمراً طبيعياً في كل وقت ، أتحدث بشكل خاص عن تلك القوانين التي لها شكل و روح المبادئ الإنسانية ، المقبولة في كل زمان ما لم يمرض ، و الراسخة في كل مكان ما لم يختنق بالفوضى ، و الثابتة في كل إنسان ما لم يغطرسه الجهل ، قوانين الحرية و حق التفكير و المساواة و اللا عنصرية و ما إلى ذلك من قوانين هي في جذرها فطرة آدمية صيغت الكلمات لتحديدها خوفاً عليها لا خوفاً منها ، و قننتها الدول بما رأت أنه كفيل بسكب حليب منافعها و دوام السكب ، أكتب : هذه مبادئ و قوانين بيتها الوطن بشوارعه و مؤسساته و كل مكان منه و فيه ، و إلا فأنه من العبث و الخزي تعليبها في مساحة ما في وقت محدد من اليوم لتمارس نشاطها قبل أن تدخل أقفاصها ، خذ عندك نبذ العنصرية لفظاً و سلوكاً كمثال صارخ الهزل في يقظته و نعاسه ، اللاعب الذي يدخل الملعب متمتعاً بضمانات القانون صيانة لكرامته محصنة إياه من أذى اللفظ و من كل سلوك شائن حامية له من أي عنصرية مسيئة و العنصرية كلها مسيئة و شائنة ، هذا اللاعب و هنا مربط الفرس و تعليق الجرس لا ينظر للأمر بامتنان و شكر و يحق له ، يقول في داخله : " و هل عليّ لأضمن هذه الحماية في مجتمعي و منه فلا يتم إيذائي بلون بشرتي أو جذوري أياً كانت جهة الأرض التي أنبتتها ، أن أظل هنا في الملعب مرتدياً قميص لاعب الكرة طوال العمر ؟ ، هل قانون نبذ العنصرية مشجع كرة قدم فقط لا يُرى وجهه في غير المدرجات ، لماذا لا تضمن لي هذه اللوائح و الأنظمة حماية حين أكون في السوق أو الشارع العام و حتى عند باب منزلي ، هل كرامتي لوناً و جذوراً و تباينات لهجة و بعض عادات ليست هي نفسها هنا و هناك و في وقت اللعب و في كل وقت ، ما الذي يُضعف من قوة البسط في النظام فأبقى نهب أعصابي و نفسيتي غير آمن من لفظة : يا عبد و أنا الحر ، أو رامياً إياي بشماتة مردها نقصه ينتفخ بها على أصلي و عائلتي و جذوري الأولى منكراً علي رعايتها و الوفاء لأطايبها مقرراً حرماني حتى من الحنين ؟ ، يكمل اللاعب حسراته يقول : حتى في شكواي هذه خائف أنا من فهم مسئول حكومي لا يقلقه من الأمر غير الدفاع عن صلاح عمله باذلاً جهده في طلب دليل على حدوث أمر كهذا محدداً برقم شكوى رسمية أو شهادة شهود ، سيدي ألا يكفيك أني خائف دائماً و أمشي على أعصابي طيلة الوقت آملاً السلامة ، لو أن أمن كرامتي مستتب قل لي أنت لماذا أنا مرعوب و قلق و خائف ؟ ، و لسوف أضحك باكياً لو جاء ردك : هذه مشكلتك ؟