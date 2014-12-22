"الدواء" تحذر من مستحضرين لعلاج الضعف الجنسي

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء المستهلكين من مستحضري "قوة الحصان سيلدافا" (Power Horse Sildava)، و(Men’s VIP Increased)، اللذين يسوقان على أنهما يعالجان الضعف الجنسي، في حين ثبت أنهما يحملان ادعاءات مضللة ومغشوشان بمادة دوائية لا تستخدم إلا بوصفة طبية.
وأوضحت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني www.sfda.gov.sa
وأشارت إلى أن (Men’s VIP Increased)، يسوق من قبل باعة متجولين ومواقع إنترنت ومواقع تواصل اجتماعي على أنه مستحضر طبيعي وفعّال لمعالجة الضعف الجنسي، في حين أظهرت تحاليل مختبرات الهيئة أن هذا الادعاء مضلل وليس له أساس من الصحة، إذ ثبت غش المستحضر بمادة (Sildenafil) بنسب عالية تتجاوز الحد المسموح به.
وأوصت الهيئة جميع المستهلكين بتجنب استهلاك هذين المستحضرين والتخلص مما لديهم من عينات، وإبلاغ المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية عند حدوث أي أعراض جانبية للأدوية على الهاتف: 0112038222 تحويلات: (2354 و2340 و5721 و2356) أو على الفاكس 0112057662 أو عبر البريد الإلكتروني: NPC.Drug@sfda.gov.sa