"الدواء" تحذر من مستحضرين لعلاج الضعف الجنسي

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء المستهلكين من مستحضري "قوة الحصان سيلدافا" (Power Horse Sildava)، و(Men’s VIP Increased)، اللذين يسوقان على أنهما يعالجان الضعف الجنسي، في حين ثبت أنهما يحملان ادعاءات مضللة ومغشوشان بمادة دوائية لا تستخدم إلا بوصفة طبية.

وأوضحت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني www.sfda.gov.sa ، أن (Power Horse Sildava) يسوق في شكل أقراص وبخاخ (Spray)، من قبل باعة متجولين ومواقع إنترنت ومواقع تواصل اجتماعي على أنه مستحضر طبيعي وفعّال لمعالجة الضعف الجنسي، إلا أن تحاليل مختبرات الهيئة أظهرت أن هذا الادعاء مضلل وليس له أساس من الصحة، إذ ثبت غش الأقراص بمادة (Sildenafil) الدوائية التي لا تستخدم إلا بموجب وصفة طبية وتحت إشراف طبي، خصوصاً لمرضى القلب والضغط وكبار السن.

وأشارت إلى أن (Men’s VIP Increased)، يسوق من قبل باعة متجولين ومواقع إنترنت ومواقع تواصل اجتماعي على أنه مستحضر طبيعي وفعّال لمعالجة الضعف الجنسي، في حين أظهرت تحاليل مختبرات الهيئة أن هذا الادعاء مضلل وليس له أساس من الصحة، إذ ثبت غش المستحضر بمادة (Sildenafil) بنسب عالية تتجاوز الحد المسموح به.