إصابة شخصين بعد حريق في محطة بنزين

سيطرت خمس فرق للدفاع المدني بمنطقة جازان ظهر اليوم على حريق اندلع في محطة وقود بمحافظة العارضة، أثناء تفريغ صهريج الوقود في الخزان، وتمكنت من منع انتشاره للمواقع المجاورة.

وأوضح الناطق الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة، الرائد يحيى بن عبدالله القحطاني، أن فرق الدفاع المدني استلمت بلاغا بالحادث في تمام الساعة 12:14 دقيقة من ظهر هذا اليوم، وتم انتقال فرقتي إطفاء من إدارة الدفاع المدني بمحافظة العارضة ومركز جنوب العارضة، ودعم الموقف بثلاث فرق إطفاء من إدارة الدفاع المدني في محافظات أبوعريش وأحد المسارحة وضمد، حيث تمكنت الفرق من السيطرة على الحريق الذي نشب بسبب تفريغ الوقود من الصهريج إلى الخزان الخاص بوقود المحطة.

وأشار إلى أن الحريق أسفر عن إصابة شخصين بإصابات بسيطة، وتم نقلهما إلى المستشفى.