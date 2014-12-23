التربية تعلن آلية الترشيح والاعتراض للمستوى السادس

أعلنت وزارة التربية والتعليم استقبال الاستفسارات من المعلمين والمعلمات ممن لم تنطبق عليهم ضوابط الترشيح للمستوى السادس.

المتحدث الرسمي للوزارة فهد الحارثي أوضح أن الترشيح يمر بإجراءات دقيقة تحت إشراف لجنة بقرار من سمو وزير التربية والتعليم.

وأبان الحارثي أن التربية والتعليم تؤكد على أن من لم يشملهم الترشيح ويرون أحقيتهم أن يقوموا بالرفع للوزارة باستفساراتهم وبياناتهم وملحوظاتهم عبر البريد الإلكتروني التالي information@moe.gov.sa ليتم عرضها على اللجنة الخاصة بتحسين المستوى، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بما يتوافق مع الأنظمة التعليمية التي تحدد الضوابط والأولويات المرتبطة بعملية الترشيح .

وأضاف أن الشروط والضوابط للترشيح للحصول على المستوى السادس التي اشترطت أن يكون المتقدم يشغل وظيفة مشمولة بلائحة الوظائف التعليمية ويمارس عملها فعلا مع حصوله على درجة الماجستير في تخصص مناسب للوظائف التعليمية .

كما راعت الشروط والضوابط أهمية أن يكون المتقدم للترشيح للمستوى السادس، قد أمضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في خدمته بوظيفة تعليمية وأن يكون المؤهل صادراً من جامعة سعودية بنظام الانتظام الكلي أو الجزئي إذا كانت هناك موافقة من الوزارة، أو يكون معادلاً من قبل وزارة التعليم العالي إذا كان صادراً من جامعة غير سعودية أو مبتعثاً من قبل الوزارة بموافقة لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية.

كما أكدت الشروط أهمية أن لا يكون على المتقدم قضايا تتعلق بأدائه المهني .

واهتمت الشروط والضوابط بالتميز في العمل في المرشح للمستوى السادس، بحيث لا يقل تقويم أدائه الوظيفي في السنتين الأخيرتين عن ممتاز .

وأكد الحارثي أن اللجنة تتعامل مع تحديد ضوابط الحصول على المستوى الوظيفي التعليمي السادس بكل شفافية مع ترتيب الأولوية للحصول على المستوى من حيث الحصول على المؤهل، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة بالانتظام الكلي بموافقة الجهة المختصة بوزارة التربية والتعليم على الدراسة، وهو على رأس العمل وأن يكون التخصص ضمن التخصصات المدرجة في خطة الوزارة .

وأشار إلى أن أولوية الترشيح بحسب أقدمية تاريخ المباشرة على الوظيفة التعليمية وحصوله على الدرجة العلمية وفق الضوابط مع ندرة التخصص وحاجة وزارة التربية والتعليم له ونتيجة الدرجة الكلية لاختيار كفايات المعلمين ومراعاة أقدمية الحصول على المؤهل، كما تدخل الدورات التدريبة التي حصل عليها المتقدم للترشيح ضمن الأولوية، وفق الإجراءات النظامية المعتمدة بعد مؤهل الماجستير وتقديره على أن لا تقل عن شهر في مجموعها.

وأشار الحارثي إلى أن اهتمام الوزارة بالمعلمين والمعلمات لا يتوقف عند تحسين المستويات بل يتجاوز إلى الاهتمام بالتدريب والتأهيل والابتعاث.