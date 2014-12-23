الخال المضروب والضارب

بين الحين والآخر، اقتطف لكم بعض حكايات التراث، لتتيقنوا أن الحياة لم تتغير كثيرا، وأن معدن الإنسان ما زال كما هو، ويقال:

كان بدمشق الشيخ الصالح (ظهير الدين العجمي)، في وقت الحاكم (سيف الدين تنكيز) الذي كان يتتلمذ على يديه ويعظمه فحضر يوما بدار العدل عنده، وحضر القضاة الأربعة فحكى قاضي القضاة حكاية، فقال له ظهير الدين: كذبت! فأنف القاضي من ذلك وامتعض، فقال للحاكم: كيف كذبني بحضرتك؟ فقال له: احكم عليه أنت، وفعلا سلمه إليه، وظن أنه بذلك يرضيه ولا يناله بسوء، غير أن القاضي أحضره بالمدرسة العادلية وضربه مائتي سوط، وطيف به على حمار أعرج في مدينة دمشق، ومناد ينادي عليه ويشتمه.

فبلغ ذلك الحاكم فأنكره أشد الإنكار وأحضر القضاة والفقهاء، فأجمعوا على خطأ القاضي فأمر الملك بعزله.

وما إن علم الشيخ (العجمي) أن قاضي القضاة قد عزل، حتى تنفس الصعداء، فما كان منه إلا أن يجمع أتباعه ويلاحقوا القاضي في ليل أظلم وأمسكوا به وجروه من لحيته وجلدوه بالسوط (٤٠٠) جلدة، حتى كاد أن يشارف على الهلاك.

وللمعلومية ليس هناك بين البشر عداوة أشرس من عداوة بعض المشايخ لبعضهم البعض، فهي تكون عداوة ليس فيها أية رحمة - يعني يا قاتل يا مقتول -.

ولأنني قلت في بداية المقال أن معدن الإنسان ما زال كما هو، فبعد أكثر من ستمائة سنة على تلك الحادثة، ذكر لي أحدهم قبل عشر سنوات وقال: إن هناك مدرسا كان يأتي كل عصر إلى منزلنا لإعطاء إخوتي الصغار دروسا خصوصية، وصدف أن حل ضيفا بدارنا خالنا قادما من بادية الشمال، وهو رجل كبير بالسن ووقور، وعندما كان جالسا بقربهم لاحظ أن الأستاذ كان يضرب كل واحد منهم بمسطرة طويلة كلما أخطأ، فنصح خالي المدرس أن يرأف بالأطفال الصغار، ولكي يجعل المدرس يخجل من فعلته مد له يده قائلا له: أضربني أنا بدلا منهم، وحيث إن المدرس عصبي وأحمق، ما كان منه إلا يلهب يد الخال بالضربات القوية المتتالية، واستنكف الخال أمام الأطفال المرعوبين أن يتوجع أو يسحب يده، وبالصدفة عندما كنت في الحوش تناهى إلى سمعي أصوات الضربات العالية العنيفة المتتالية، فدخلت لأستطلع الخبر، وما إن رأيت ذلك المنظر حتى صحت بالمدرس أن يتوقف.

كانت يد خالي حمراء متورمة، وذهب إلى الحمام صامتا كي يغسل وجهه ويتوضأ لصلاة المغرب، وبعد نصف ساعة خرج المدرس، وبعد دقيقتين، وإذا بخالي يخرج في أثره.

وما هي إلا فترة قصيرة وإذا بالحارس يدخل علي مسرعا وهو يصيح بي قائلا: الحق خالك يبغى يقتل المدرس، وما إن وصلت حتى شاهدت خالي قد كسر المسطرة على ظهر المدرس من شدة الضرب وهو (يتوطى ببطنه)، وكلما حاول الناس إبعاده لا يعطيهم المجال، وبعد أن شاهدني توقف عن الضرب قائلا لي: إني تركته في البداية احتراما للبيت، أما هنا في الشارع فأردت أن آخذ حقي منه بيدي.

نقلاً عن صحيفة "عكاظ"