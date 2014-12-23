الماء الذي تجرعناه

حين يصبغ على رجل صفة طالب علم تتوقع مباشرة خلقا راقيا مهذبا وحتما سوف تصدم عندما تجد منه غلظة وقسوة الكاره لكل شيء والرافض لمجاورتك في الحوار وقد تجد له عذرا بأن الحياة لم تصقله وأن معارفه خانته في فهم معنى أن تكون باثا للخير والمحبة إلا أن عجبك يزداد من شيخ بلغ من العمر والتجربة والعلم ما يحول بينه وبين السقوط فيما يحدثه طالب شاب.. هنا تصبح الفجيعة أعمق.. ومنذ أيام استمعت لأحد الشيوخ يرد ردا بذيئا ويتهم شخصا آخر من غير بينة ولم يتحرج أو يتحرز من مقولاته التي ستنتشر ثقة في علمه ومكانته، انهال هذا الشيخ بالتهم وكأنه شاب غر مندفع مع أن القاعدة في الإقناع تقوم على قوة الحجة ودحض الرأي بالرأي لا بإلصاق التهم.

هذه الحادثة مثلا سوف ترسخ في ذهنية العامة التهم التي ألقاها هذا الشيخ على مخالفه وسيتم تداولها إلى مئات السنوات، فالإنسان كائن ناقل لا يمحص المقولات بل يثبتها كما سمعها وكم هي الشخصيات التي أهيل عليها أطنان من الأقاويل والتهم حتى مضت في كتب التاريخ شخصيات مشوهة في ذهنية العامة.

ولم تفلح جهود الباحثين والدارسين من إزالة التهم التي التصقت بها.

عشرات الشخصيات لا زلنا نلعنها بسبب تهم وأقاويل قيلت من خصوم لهم -امتلكوا ثِقَة العامة- وسجلها التاريخ كحوادث عبرت زمنها إلا أن من جاء متأخرا ثبتها كحقائق لا تقبل النفي.

وبحوث عديدة لم تخلص الحجاج مما لصق به أو تؤكد على عظمة عصر هارون الرشيد وانتفاء ما قيل عن مجلسه أو إزالة شعر أبي الطيب المتنبي فيما قاله عن كافور الأخشيدي أو تطهير سمعة المتنبي ذاته عما لاحقته من تهم أو تبيض ما سرت بيننا من سيرة أبي نواس بما لا تشتهيه أي نفس.

كل تلك التهم هي نتاج خصومات ومواقف تجاذبتها السياسة أو الاختلاف الفكري أو كان منشأها تحاسد شخصي فتم تثبيتها على أنها حقائق.

وكثيرة هي الأمثلة الراهنة التي يتم تشويهها وتحميلها كل نقيصة، وسريعة هي أدوات التطهير والتنظيف أيضاً فمع توفر دوافع التشويه والتطهير سرعان ما تنجلي حقائق تقلب الشخصية من حال إلى حال ولهذا أجدني متحسرا على الشخصيات التاريخية الماضوية التي غرقت في أكوام من التهم والأقاويل التي لم يسعها زمانها بأدوات تزيل ما علق بها أو عدم توفر وسائط إعلامية حديثة كل يوم لها حقيقة -كما هو حادث الآن- لهذا أجدني غير مصدق لما قيل عن تلك الشخصيات التي تم تشويهها ونامت في تاريخنا بارديتها المتسخة وعجزت كل الأدوات القديمة من إزالة التهم عنها.

لهذا أجدني أحمل لكم دعوة لمراجعة سير كل أولئك المتهمين عبر التاريخ وقراءة سيرتهم من مصادر غير المصادر التي سقتنا ماء معكرا وتجرعناه بوهم أنه ماء عذب.

نقلاً عن صحيفة "عكاظ"