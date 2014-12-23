انتهاء مطابقة بيانات الوظائف الصحية غداً

تنهي وزارة الخدمة المدنية بنهاية دوام يوم غد الأربعاء عبر فروع ومكاتب الوزارة في مختلف مناطق المملكة، مطابقة بيانات المتقدمين والمتقدمات على مفاضلة الوظائف الصحية التي أعلنت عنها الوزارة بتاريخ 10 / 2 / 143هـ وذلك لاستكمال إجراءات المطابقة النهائية بهدف مطابقة ما سجلوه على برنامج جدارة من بيانات مع ما لديهم من وثائق أصلية، والمطلوب مراجعة من تمت مفاضلتهم بناء على عناصر المفاضلة (المؤهل العلمي، المعدل في المؤهل العلمي، أقدمية التخرج) ثم الرغبات المكانية.

وأشارت الوزارة إلى أن الدعوة للمطابقة النهائية لا تعني الترشيح، وإنما للتأكد من سلامة البيانات، وطلبت الوزارة من المعلنة أسماؤهم عند مراجعتهم فروع ومكاتب الوزارة اصطحاب الوثائق التالية للمطابقة:

- الهوية الوطنية مع نسخة منها.

- أصل وثيقة التخرج مع نسختين منها، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.

- شهادة الامتياز والتصنيف المهني للوظائف الصحية.

وأوضحت وزارة الخدمة المدنية أن من لم يحضر أصول الوثائق مستوفية لجميع مكوناتها النظامية خلال نهاية دوام يوم غد لن يتم النظر في المستندات التي تتوفر بعد نهاية الفترة المحددة للمطابقة، مشيرة إلى أن من لم يحضر لاستكمال المطابقة النهائية يعتبر ذلك عدولاً منه عن الرغبة في التوظيف.

ودعت الوزارة المتقدمين والمتقدمات إلى زيارة موقع الوزارة عبر الرابط التالي:

http://www.mcs.gov.sa/InformationCenter/News/MinistryNews/Pages/news14360262-1.aspx